Nach Tod des Sohnes: Cindy Crawford erwägt Abschied von L.A.

Los Angeles als Heimat: Diese Gewissheit scheint für Cindy Crawford (60) und ihren Ehemann Rande Gerber (64) ins Wanken zu geraten. Am 20. September 2026 starb ihr Sohn Presley Gerber (†27) mit nur 27 Jahren in einer Einrichtung in Los Angeles, in der Menschen ein suchtfreies Leben führen. Nach Informationen des Star Magazine überlegt das Paar nun, der Stadt für immer den Rücken zu kehren. Einen Anstoß dazu soll ausgerechnet ein alter Vertrauter geben: George Clooney (65) legt den beiden angeblich nahe, ein ruhigeres Dasein weit weg vom Hollywood-Trubel zu suchen. Zusammen mit seiner Frau Amal Clooney (48) unterstützt er die Familie, zu der auch Tochter Kaia Gerber (25) zählt, in dieser schweren Zeit. Konkrete Pläne gibt es jedoch nicht. Zunächst zählt für die Angehörigen allein, den Verlust zu verkraften und im kleinen Kreis von Presley Abschied zu nehmen.

Die Umstände von Presleys Tod liegen weiter völlig im Dunkeln. Die Gerichtsmedizin des Los Angeles County hat weder Ursache noch Art des Todes benannt; man wartet auf toxikologische Befunde. Die Polizei in Santa Monica erklärte, ihre Ermittlungen hätten bisher keinen Hinweis auf ein Verschulden Dritter ergeben. Kurz nach Bekanntwerden wurden George und Amal vor dem Haus der Gerbers abgelichtet. Wie People schreibt, lösen sie und andere enge Freunde sich dort ab, damit Cindy, Rande und Kaia in diesen Tagen nicht allein sind. Zudem übernehmen die Clooneys praktische Erledigungen aller Art, während die Familie trauert und die Gedenkfeier vorbereitet. Ein Insider fasste die Solidarität gegenüber dem Star Magazine so zusammen: "Für ihre Freunde, ob berühmt oder kaum bekannt, gilt jetzt: Alle packen mit an."

Jahrelang hielten Cindy und Rande ihr Familienleben weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Presleys plötzlicher Tod holt sie nun unfreiwillig zurück in die Schlagzeilen. Dass es auch anders geht, zeigt George: Mit Amal zieht er die Zwillinge Ella und Alexander auf einem Anwesen in Frankreich groß. Gegenüber Esquire erklärte er 2025 seine Entscheidung: "Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich. Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in L.A., in der Kultur Hollywoods, großzuziehen. Ich möchte nicht, dass sie ständig Angst vor Paparazzi haben. Ich möchte nicht, dass sie mit den Kindern anderer berühmter Persönlichkeiten verglichen werden." Laut Star Magazine schwärmt er schon länger für einen "langsameren, tiefgründigeren europäischen Lebensstil". Ob Cindy und Rande der Stadt tatsächlich den Rücken kehren, steht bislang noch nicht fest.

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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Getty Images Cindy Crawford, George Clooney und Rande Gerber bei der Netflix-Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles