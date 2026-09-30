Nach Dollys Tod startet ihre Kaffeelinie "Cup of Ambition"

Dolly Parton (†80) hatte ihn über 40 Jahre im Kopf – jetzt wird ihr Kaffeetraum tatsächlich Realität. Pünktlich zum National Coffee Day in den USA kommt ihre eigene Kaffeelinie "Cup of Ambition" in den Handel. Für die Umsetzung hatte sich die Sängerin mit der familiengeführten Rösterei Community Coffee zusammengetan. Der gewählte Name der Marke ist eine Anspielung auf eine bekannte Songzeile aus ihrem Welthit "9 to 5". Der posthume Verkaufsstart macht die Veröffentlichung besonders emotional: Die Country-Ikone war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren gestorben. In einer durch das Magazin People verbreiteten Pressemitteilung, heißt es, der eigene Kaffee sei für Dolly "ein Traum, an dem sie mehr als 40 Jahre gearbeitet hatte" gewesen.

Bis kurz vor ihrem Tod war die Musikerin persönlich in die Vorbereitungen eingebunden. Noch im Juli 2026 stand sie für drei Werbeclips zu "Cup of Ambition" vor der Kamera. Der erste dieser Spots ist nun veröffentlicht worden und zeigt Dolly bei ihrer Morgenroutine: Sie trinkt aus einer rosafarbenen Tasse und greift dazu in die Saiten einer mit Schmucksteinen verzierten, ebenfalls rosafarbenen Gitarre. Ihr Spiegelbild zeigt Dolly als Cartoonfigur. Über das Herzensprojekt erzählte die Sängerin schon im Juli: "Ich dachte, Cup of Ambition wäre ein fantastischer Name für eine Kaffeemarke, und ich habe mehr als 40 Jahre darauf hingearbeitet." Über die lange Entstehungszeit sagte sie: "Das ist einfach einer dieser Träume, die etwas länger gebraucht haben, als ich dachte, aber jetzt haben wir es geschafft und es funktioniert." Und weiter: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn probiert. Ich könnte nicht glücklicher damit sein."

Donna Saurage, die Community Coffee in dritter Generation besitzt, erinnerte sich an die herzliche Art der Sängerin: "Dolly hatte eine Wärme, durch die man das Gefühl bekam, sie schon ewig zu kennen." Verbunden habe die beiden die Liebe zur Familie, das Engagement für ihre Gemeinschaften und der Wunsch, Menschen zusammenzubringen. Es sei eine große Freude gewesen, Dollys Traum von "Cup of Ambition" verwirklichen zu können. Weitere posthume Projekte hatte ihr langjähriger Manager Danny Nozell schon wenige Tage nach ihrem Ableben angekündigt. Die Musikerin habe noch zu Lebzeiten mit ihrem selbst ausgewählten Team einen Fahrplan erarbeitet, der ihr Vermächtnis über Jahrzehnte lebendig halten soll. Noch unveröffentlichte Musik, Produkte, Bücher, Erlebnisse und Kampagnen auf ihren offiziellen Kanälen seien von ihr bereits abgesegnet, betonte er gegenüber Deadline: Ihre Fans könnten darauf vertrauen, dass "sie ihnen ihren persönlichen Stempel aufgedrückt hat".

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Getty Images Dolly Parton bei der 37. Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony im Microsoft Theater, Los Angeles, 5. November 2022

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Imago Dolly Parton liest "The Little Engine That Could", 2020

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Getty Images Dolly Parton in Paris, September 1983