Menowin Fröhlich erinnert an das KZ-Leid seiner Großeltern

Menowin Fröhlich (39) gewährt tiefe Einblicke in seine Familiengeschichte. In der aktuellen Ausgabe der NDR-Sendung "Käpt'ns Dinner" spricht der Musiker mit Moderator Michel Abdollahi erstmals offen über das extreme Leid, das seinen Vorfahren während der NS-Diktatur widerfuhr. Auf die Frage nach einer Verfolgung seiner Großeltern durch die Nationalsozialisten antwortet der Sänger ohne Umschweife: "Genau so war es. Meine Großeltern waren damals im KZ", erklärt der Musiker im TV-Talk und verweist auf das Schicksal weiterer Angehöriger. So habe etwa auch die älteste Schwester seiner Großmutter jene tätowierte Häftlingsnummer am Arm getragen, mit denen Verfolgte insbesondere im Konzentrationslager in Auschwitz gezeichnet wurden.

Dass dieses historische Kapitel in der Öffentlichkeit so wenig Beachtung findet, bedauert der Künstler zutiefst. Im Gespräch mit dem NDR kritisiert Menowin offen das anhaltende Schweigen und klagt über Vorurteile, die gegenüber Sinti bis heute in vielen Köpfen verankert sind. Mancherorts halte sich wacker das Bild, dass es sich hier um Menschen handle, vor denen man sich eher fernhalten müsse. Seine eigenen Alltagserfahrungen stehen dazu in komplettem Gegensatz: Das Zusammenleben in seiner Gemeinschaft und der eigenen Familie erlebt der neunfache Vater als ausgesprochen herzlich, musikalisch und von starkem Zusammenhalt geprägt.

Darüber hinaus schaffte Menowin im Interview Klarheit bezüglich der hartnäckigen Gerüchte um seine Verbindung zu Rapper Sido (45). "Ja, sein Opa und meine Oma sind Geschwister", erläutert der Sänger die Familienverhältnisse, durch die die beiden Musiker Großcousins sind. Neben der Verwandtschaft vereint das Duo bald auch ein gemeinsames Musikprojekt: Nach dem Ende von Menowins Vertrag bei Embassy of Music ist ein Gastbeitrag auf Sidos neuem Album geplant, das am 27. November 2026 erscheinen soll. Für Menowin wäre es eine neue Chance auf musikalischen Erfolg. Zwar konnte er in diesem Jahr DSDS gewinnen, doch sein Siegersong "Mercy On Me" verfehlte im Anschluss den Sprung in die Top 100 der deutschen Charts.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

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Getty Images Dieter Bohlen, Bushido und Menowin Fröhlich bei der DSDS-Halbfinalshow in den MMC Studios, Köln, 2. Mai 2026

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