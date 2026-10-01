Schlussstrich: Darum kehrt Anne Wünsche Berlin den Rücken

Anne Wünsche (35) macht Nägel mit Köpfen: Die Influencerin gibt ihre Wohnung in Berlin auf und verlegt ihren Lebensmittelpunkt komplett nach Mallorca. Warum sie mit der Hauptstadt endgültig abschließt, erklärte sie nun im Interview mit RTL. Seit ihrem Umzug im Frühjahr fühlt sich die dreifache Mutter auf der spanischen Insel rundum wohl. Sonne, Meer, saubere Luft und die entspannte Atmosphäre entsprechen genau dem Lebensgefühl, das sie sich für sich und ihre Familie wünscht. "Mallorca hat einfach mein Herz im Sturm erobert", schwärmte Anne. Berlin könne da inzwischen nicht mehr mithalten. "Wenn man Berlin und Mallorca vergleicht, ist das Schwarz-Weiß gegen das absolute Paradies – so fühlt es sich für mich jedenfalls an", erklärte sie gegenüber dem Sender.

Vor allem die Stimmung in der Hauptstadt und die langen, kalten Monate machen der Social-Media-Bekanntheit zu schaffen. "Ich hasse die Kälte", sagte sie RTL offen. Auf Mallorca dagegen fühle sich selbst der Alltag wie Urlaub an: Garten, Pool und Palmen direkt vor der Haustür, dazu Spaziergänge durch Palma sowie Restaurant- und Barbesuche. Besonders genießt Anne die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern. Ihre Fünf-Zimmer-Wohnung mit Garten in Berlin-Mitte soll deshalb nun einen Nachmieter finden. Die Warmmiete beträgt 3.800 Euro im Monat. Parallel dazu sucht Anne auf Mallorca nach einer persönlichen Assistentin. Ihre künftige rechte Hand soll unter anderem Personal- und Bewerbungsgespräche, Pressetermine, Arztbesuche, Flugbuchungen und Einkäufe organisieren. "Sie hält mir zu 100 Prozent den Rücken frei", beschreibt Anne die Aufgabe.

Dass sie ihre Berliner Wohnung auflöst, hatte Anne bereits wenige Tage zuvor angekündigt. Der Abschied von der Hauptstadt erfolgt Schritt für Schritt: Bis zum Jahresende möchte Anne den Umzug vollständig abgeschlossen haben. Selbst ihr Sofa soll mit nach Mallorca ziehen. Ihre Berliner Wohnung hatte ihr bislang bei ihren regelmäßigen Aufenthalten in der Hauptstadt noch als Rückzugsort gedient. Komplett von der Bildfläche verschwinden wird das OnlyFans-Model in Berlin aber trotzdem nicht: Wegen ihrer Kinder reist sie weiterhin regelmäßig dorthin, damit diese ihre Väter sehen können. Ihre Verbindung zur Stadt bringt Anne auf den Punkt: "Ich komme nur noch wegen der Kinder – sonst hätte ich mit Berlin komplett abgeschlossen."

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, September 2026