Blake Lively weint noch immer um Freundschaft mit Taylor

Blake Lively (39) soll der zerbrochenen Freundschaft mit Taylor Swift (36) noch immer stark nachtrauern. Obwohl zwischen den beiden angeblich keinerlei Kontakt mehr besteht, hoffe die Schauspielerin weiterhin auf eine Versöhnung mit der Sängerin. Wie ein Insider gegenüber dem Star Magazine berichtet, verfolgt die Schauspielerin nach wie vor, was im Leben der Sängerin passiert – auch wenn sie das emotional belastet: "Blake hat das in keiner Weise, in keiner Form und überhaupt nicht hinter sich gelassen." Die Beschäftigung mit ihrer einstigen Vertrauten ende offenbar regelmäßig in Tränen. "Meistens bringt sie das zum Weinen", erklärt die Quelle weiter. Blake könne demnach kaum verstehen, wie sich der frühere tägliche Austausch und das schwesterliche Verhältnis in einen so konsequenten Kontaktabbruch verwandeln konnten. Der Bruch steht im Zusammenhang mit dem öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit zwischen Blake und Justin Baldoni (42), ihrem Regisseur und Co-Star aus dem Film It Ends With Us.

Dass sie selbst ihren Anteil an dem Zerwürfnis hat, soll Blake durchaus einsehen – abfinden will sie sich mit dem Aus aber trotzdem nicht. "Sie kann noch immer kaum glauben, dass sie früher jeden Tag miteinander gesprochen und sich Schwestern genannt haben - und sie nun für immer aus ihrem Leben gestrichen wurde", schildert der Insider dem Star Magazine. Die Schauspielerin habe Taylor als Teil ihrer Familie gesehen und glaube weiterhin an eine spätere Annäherung. Die Musikerin soll einer Annäherung deutlich skeptischer gegenüberstehen. Laut Page Six hätten öffentlich gewordene private Nachrichten und Blakes Bezeichnung von Taylor und Ryan Reynolds (49) als ihre "Drachen" im Streit mit Justin die Musikerin tief verletzt. Taylor habe sich als Mittel für Einfluss und Rückhalt benutzt gefühlt. Und dass Blake und Ryan bei Taylors New Yorker Hochzeit mit Travis Kelce (36) gefehlt haben sollen, dürfte den Abstand nicht kleiner gemacht haben.

Rund zehn Jahre lang galten die beiden Frauen als enge Freundinnen und waren fest im Familienleben der jeweils anderen verankert. Die Sängerin galt als Patin der drei Töchter James, Inez und Betty, die Blake mit Ryan Reynolds hat. Vor einigen Monaten soll die Sängerin jedoch auch diese Verbindung zu den Kindern beendet haben, nachdem ihr Name im Zuge des Rechtsstreits mit Justin immer wieder öffentlich thematisiert worden war. Der Rückzug habe Taylor ebenfalls emotional getroffen, da sie den Mädchen über Jahre sehr nahestand. Bei den Gesprächen über diesen Schritt soll auch Travis eine Rolle gespielt haben. Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und haben insgesamt vier Kinder. Der Schauspieler stellte sich während des schwierigen Jahres öffentlich hinter seine Frau und würdigte sie zu ihrem 39. Geburtstag auf Instagram als "den allerbesten Menschen, den ich kenne". Zu den Berichten über den Freundschaftsbruch äußerten sich Blake und Taylor bislang nicht öffentlich.

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

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Imago Taylor Swift feiert ihren 34. Geburtstag in New York mit Blake Lively

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026