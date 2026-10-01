Nach Brandanschlag: Capital Bras Kinder waren traumatisiert

Vor zwei Jahren durchlebte die Familie von Rapper Capital Bra (31) einen echten Albtraum. Das Grundstück wurde Ziel eines Brandanschlags, als drei unbekannte Täter das Auto seiner Frau anzündeten. Um das Erlebte zu verarbeiten, hat Capital Bra einen neuen Song darüber geschrieben. In seiner Instagram-Story stellte er eine Hörprobe vor. "Frau schreit, Kinder weinen, weil der Benz brennt/ Was für Kokainproblem, oh Kolleg ich zeig' dir, was ist bitter/ Der Rauch von diesem Benz kommt in die Kinderzimmer/ Ja, da schlafen meine Kinder/ Und ich reiß' sie aus dem Schlaf", rappt er. Besonders seine Tochter habe das Geschehene mitgenommen: Laut dem Musiker kämpfte sie im Anschluss sechs Monate lang mit einem Trauma. Öffentlich hatte sich der Rapper zu den Spätfolgen des Angriffs bisher kaum geäußert.

Außerdem schildert er, dass seine Kinder sich voller Fragen an ihn gewandt hatten, die er nicht beantworten konnte. Außenstehende würden nicht verstehen, wie es dem Musiker privat damit geht – vor allem die Belastung seiner Kinder beschäftigt ihn bis heute. Gegenüber RTL reflektiert er, was alles hätte passieren können und wie gefährlich der Anschlag wirklich war. "Wenn eine Familie dort schläft und da Kinder drin sind, Rauch kommt rein [...]. Es hätten Kinder sterben können", meint er. Der Anschlag hat seine Spuren bei der Familie hinterlassen. Die Kinder hätten Angst, und auch seine Frau würde sich nun auf dem Grundstück unwohl fühlen. Das geht natürlich nicht, weswegen die Familie überlegt, umzuziehen.

Nach wie vor weiß Capital Bra nicht, wer hinter dem Anschlag stecken könnte. Bereits kurz danach meinte er, dass er keine Feinde habe und mit niemandem im Streit stehe. Er habe sich nicht erklären können, warum gerade sein Zuhause ins Visier geraten war. Nach der Tat nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Nun zeigt die neue Hörprobe, welche familiären Belastungen Capi mit den damaligen Ereignissen verbindet und wie sehr insbesondere die Angst seiner Kinder seine Erinnerung an die Nacht prägt.

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Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

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ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Ehefrau Charlyn und ihren gemeinsamen Kindern, Juni 2026

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ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Tochter Alina, Juni 2026