"Schloss Einstein"-Star Liz Baffoe ist nun Flugbegleiterin

Während zahlreiche Branchenkollegen von akuter Existenzangst gebeutelt sind, hat sich Liz Baffoe (57) beruflich ein herrlich solides zweites Standbein erschaffen – und zwar hoch über den Wolken: Die Schauspielerin arbeitet inzwischen als Flugbegleiterin für Condor und schiebt ihre Schichten auf internationalen Routen. Beim reisenden Volk sorgt die Begegnung mit der prominenten Servicekraft allerdings regelmäßig für verblüffte Blicke: Bekannt durch ihre Rollen in beliebten Serien wie Schloss Einstein und Lindenstraße, wird der TV-Star in luftiger Höhe verlässlich erkannt und regelmäßig um Fotos gebeten. Beim Plausch mit Bunte am Rande der Reit-WM in Aachen bilanzierte sie die Begeisterung der Fluggäste gewohnt unaufgeregt. "Ich habe so viele Selfies wie noch nie in meinem Leben gemacht", gestand die Schauspielerin.

Erst vor Kurzem kehrte Liz von einem Flug nach Sansibar zurück, und auch die nächsten Einsätze führen sie weit weg von Deutschland: Vancouver, Las Vegas und Los Angeles stehen als Nächstes auf ihrem Dienstplan. Ihr Fazit zu der Arbeit fällt durchweg positiv aus. "Es läuft super", erklärte sie sichtlich zufrieden. Der Job kommt ihren Vorlieben entgegen, da sie ohnehin gerne reist. Gleichzeitig verschafft ihr die Arbeit bei Condor eine wichtige Absicherung neben der Schauspielerei. Den Grund für diesen Schritt benannte sie ganz offen: Die Auftragslage in ihrer Branche sei eben unbeständig und von starken Wellenbewegungen geprägt. Mit dem Job in der Luft hat sie sich deshalb eine verlässliche Konstante geschaffen.

Ein Abschied von der Schauspielerei ist der neue Beruf allerdings nicht, denn die Arbeit vor der Kamera bleibt weiterhin ihre große Leidenschaft. Seit 2007 gehört sie zum festen Ensemble der Kinderserie "Schloss Einstein" und steht auch künftig für das Format vor der Kamera. Ihre kreative Ader lebt die Künstlerin zudem abseits vom Fernsehen aus: Als Autorin verfasste sie das Kinderbuch "Coconanza und der gestohlene Prinz" und verwirklichte damit ein echtes Herzensprojekt. Zwischen Drehterminen, Schreibtisch und Flugzeugkabine hat sich die gebürtige Deutsche also ein ziemlich abwechslungsreiches Berufsleben eingerichtet.

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Imago Liz Baffoe im August 2026 in Hamburg

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Getty Images Liz Baffoe bei der "ZeroHungerRun Challenge" 2020

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Getty Images Liz Baffoe beim Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt, 4. November 2023