Beverley Callard meldet sich nach Ohnmachtsanfall am Set

Schreckmoment am Set: Beverley Callard hat während der Dreharbeiten zur irischen Seifenoper "Fair City" plötzlich das Bewusstsein verloren. Wie die Schauspielerin auf Instagram berichtete, ereignete sich der Vorfall, als sie sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Emily auf eine neue Szene vorbereiten wollte. Die beiden saßen zusammen, um ihren Text durchzugehen – dann setzte bei Beverley die Erinnerung aus. Nach ihrer eigenen Einschätzung war sie mehrere Minuten lang bewusstlos, möglicherweise sogar bis zu zehn Minuten. Da am Set klare Sicherheitsvorgaben gelten, wurde sofort ein Rettungswagen gerufen. Die Sanitäter untersuchten die Schauspielerin noch vor Ort und gaben anschließend grünes Licht dafür, dass sie nach Hause fahren konnte. Allerdings mit einer klaren Empfehlung: Beverley sollte sich schonen und ausreichend Ruhe gönnen.

Kurz bevor sie ohnmächtig wurde, sei ihr extrem heiß geworden, wie sie auf Social Media schilderte. Nach dem Aufwachen habe sie sich dagegen schnell wieder erholt. Obwohl sie eigentlich nicht ins Krankenhaus wollte, ließ sie sich vom Rettungsdienst gründlich untersuchen. Dabei fiel ihr Blutdruck auf, der laut der Schauspielerin "durch die Decke" gegangen sei. Das gesamte Wochenende verbrachte sie anschließend zu Hause und gönnte sich Ruhe. "Ich habe mich weiterhin ausgeruht und war sehr vernünftig", erklärte sie in einem späteren Update. Gleichzeitig fügte sie hinzu: "Jetzt muss ich euch sagen, dass ich mich wie eine komplette Hochstaplerin fühle, weil ich zu Hause bin und mich vollkommen normal fühle."

Für Beverley ist der Zwischenfall nicht die erste gesundheitliche Belastung in diesem Jahr. Im Februar hatte sie öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Seit ihrer Strahlentherapie fühle sie sich nach eigener Aussage noch immer nicht wieder vollständig fit. Neben ihrer Erholung beschäftigten Beverley und ihr Ehemann Jon zuletzt allerdings auch ganz andere Fragen: So ging es darum, ob der Hund Elvis aus einer Tierrettung bei ihnen einziehen darf. In ihrem Gesundheitsupdate scherzte das Paar darüber, wem diese Entscheidung zusteht. Einem großen Publikum wurde Beverley als Liz McDonald aus der ITV-Serie "Coronation Street" bekannt, die sie mit Unterbrechungen von 1989 bis 2020 verkörperte. In "Fair City" ist sie als Lily Patterson zu sehen.

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Getty Images Beverley Callard beim "I'm a Celebrity... South Africa" 2026 Photocall im Ham Yard Hotel in London

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Instagram / beverleycallard Beverley Callard, Februar 2026

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Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

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Findet ihr, Beverley sollte nach dem Vorfall erst einmal länger am Set pausieren? Unbedingt! Ihre Gesundheit geht vor, sie sollte sich alle Zeit zur Erholung nehmen. Nein, wenn die Ärzte grünes Licht geben und sie sich fit fühlt, kann sie behutsam zurückkehren. Ergebnis anzeigen