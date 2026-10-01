"The Love Hypothesis" bekommt eine Fortsetzung

Die Liebesgeschichte von Olive Smith und Adam Carlsen ist offenbar noch nicht zu Ende erzählt. Ali Hazelwood verkündete nun auf Instagram, dass ihr Bestseller "The Love Hypothesis" eine Fortsetzung bekommt: Der Roman "The Two-Body Problem" soll im Februar 2027 erscheinen. Gleichzeitig bestätigte die Autorin, dass MRC für Amazon MGM Studios bereits an einer Verfilmung des neuen Buches arbeitet. Damit könnte die Geschichte der beiden Wissenschaftler auch auf den Bildschirmen weitergehen – der erste Film ist erst am 23. September bei Prime Video gestartet. Ob Lili Reinhart (30) und Tom Bateman (37) erneut in die Rollen von Olive und Adam schlüpfen werden, ist bislang allerdings offen. Auch ansonsten bittet Ali um Geduld: Bei dem Filmprojekt sei noch "nichts garantiert", betonte sie. Einen Starttermin für die Fortsetzung nannte sie entsprechend ebenfalls noch nicht.

Offenbar waren es die Dreharbeiten zum ersten Film, die Ali überhaupt dazu brachten, eine Fortsetzung zu schreiben. "Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten Monaten mehr über dieses Buch und seine Entstehungsgeschichte zu erzählen. Vorerst möchte ich nur sagen, dass der 'The Love Hypothesis'-Film und seine Darsteller mich dazu gebracht haben, mich erneut in Adam und Olive zu verlieben, und dass es mir ein absolutes Vergnügen war, sie wiederzusehen", schrieb sie auf Instagram. In "The Two-Body Problem" werden Adam und Olive über mehrere Jahre begleitet. Dabei geht es vor allem um ihren gemeinsamen Alltag und die Herausforderungen, die die Postdoc-Zeit mit sich bringt. Den zentralen Konflikt ihrer Beziehung fasste die Autorin in den sozialen Medien mit einem Augenzwinkern als "die schonungslose Auseinandersetzung mit der schwierigsten Herausforderung, der man in einer langfristigen Beziehung gegenübersteht: der Entscheidung, was es zum Abendessen geben soll" zusammen.

Im ersten Teil übernahm Lili die Rolle der Biologiedoktorandin Olive Smith, während Tom den brillanten, aber von vielen gefürchteten Professor Dr. Adam Carlsen spielte. Die Geschichte beginnt mit einem spontanen Kuss, der die beiden dazu bringt, eine Beziehung vorzutäuschen – zunächst, weil sich beide davon einen Vorteil erhoffen. Während sie ihre Fake-Romanze aufrechterhalten, entwickeln sich zwischen ihnen jedoch echte Gefühle. Die Romanvorlage erschien 2021 und wurde nicht nur zum New-York-Times-Bestseller, sondern entwickelte sich auch zu einem BookTok-Phänomen. Für die Prime-Video-Adaption führte Claire Scanlon Regie, das Drehbuch stammt von Sarah Rothschild.

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Imago Tom Bateman und Lili Reinhart bei der Premiere von "The Love Hypothesis" an der Columbia University in New York

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Imago Der Cast von "The Love Hypothesis" bei der Premiere, 2026

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