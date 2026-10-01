Sarah Zucker gibt die Geburt ihres ersten Babys bekannt

Sarah Zucker ist zum ersten Mal Mutter geworden! Ihr Sohn kam bereits im Frühjahr zur Welt, wie die Sängerin nun bekannt gab. Der Vater des Kindes ist ihr Partner Martin Werner. Nach der Geburt hatte sich Sarah für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt meldet sich die Schwester von Ben Zucker (43) auf Instagram zurück und überrascht ihre Community mit persönlichen Aufnahmen aus ihrem neuen Alltag. Auf den Bildern hält sie ihr Baby liebevoll im Arm und gewährt damit erstmals einen kleinen Einblick in ihr Familienleben. Die Freude über ihr Mutterglück ist ihr dabei deutlich anzumerken. Zu den besonderen Schnappschüssen schreibt Sarah: "Ihr Lieben, mein Herz ist voll." Dass sie Nachwuchs erwartet, war zwar bekannt – über die Geburt selbst hatte die Musikerin bislang jedoch geschwiegen. Umso größer dürfte die Überraschung bei ihrer Community gewesen sein, als sie jetzt gleich mehrere Schnappschüsse aus ihrem neuen Alltag veröffentlichte.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Sarah gegenüber Schlager.de verraten, dass es ein Junge wird. Damals kündigte die Musikerin auch an, sich nach der Entbindung bewusst eine Auszeit zu nehmen. Die erste Zeit mit ihrem Sohn und Martin wollte sie ganz in Ruhe erleben. Rückblickend beschreibt die Sängerin die vergangenen Monate nun so: "In den letzten Monaten hat sich mein Leben auf die schönste Art verändert. Es war eine Zeit voller erster Male, kleiner Momente und ziemlich großer Gefühle. Ich hab mir die Zeit genommen, all das Neue kennenzulernen und einfach mittendrin zu sein." Nun scheint Sarah bereit zu sein, ihre Community wieder etwas stärker an ihrem Alltag teilhaben zu lassen. Zu ihrem Netz-Comeback erklärt sie: "Heute wollte ich einfach mal wieder Hallo sagen und euch ein kleines bisschen von meinem neuen Leben zeigen …"

Obwohl Sarah während ihrer Babypause selbst kaum öffentlich in Erscheinung trat, gingen die Reaktionen ihrer Fans offenbar nicht an ihr vorbei. Für die zahlreichen Glückwünsche und aufmerksamen Botschaften bedankt sich die Sängerin nun ebenfalls in den sozialen Netzwerken. "Eure vielen lieben Nachrichten sind trotzdem bei mir angekommen und ich hab mich wirklich über jede einzelne gefreut. Danke dafür", schreibt sie gerührt. Die Geburt ihres Sohnes hatte die Musikerin zunächst bewusst nicht öffentlich gemacht. Stattdessen wollte sie die erste gemeinsame Zeit als kleine Familie mit Martin in Ruhe erleben, ohne dass die Öffentlichkeit jeden Schritt mitverfolgt. Erst einige Monate nach der Geburt entschied sie sich dazu, ausgewählte Familienfotos mit ihrer Community zu teilen. Mit den Aufnahmen zeigt Sarah nun erstmals öffentlich, wie sehr der Nachwuchs ihren Alltag geprägt hat – auch wenn sie ihren Fans vorerst nur einen behutsamen Einblick in ihr neues Familienleben gewährt.

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Instagram / sarah.zucker.musik Sarah Zucker mit ihrem Sohn

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Instagram / sarah.zucker.musik Hand des Sohns von Sarah Zucker

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Instagram / sarah.zucker.musik Sarah Zucker mit ihrem Sohn am Strand

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