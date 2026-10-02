Natalie Woods Tochter enthüllt den Schmerz ihrer Kindheit

Natasha Gregson Wagner spricht offen über den Schmerz, den der frühe Tod ihrer Mutter Natalie Wood in ihrem Leben ausgelöst hat. Anlässlich ihres 56. Geburtstags blickt sie gegenüber Daily Mail auf die fast 45 Jahre zurück, die seit der Tragödie vergangen sind. Natasha war erst elf Jahre alt, als die berühmte Schauspielerin im November 1981 bei einem Bootsausflug vor der kalifornischen Insel Santa Catalina ertrank. Trotz dieses schweren Verlusts war Natashas Kindheit nicht ausschließlich düster. "Ich will nicht behaupten, dass ich in meinem Leben nicht sehr, sehr schmerzhafte Dinge erlebt habe", betont sie. Ihr Leben sei wegen ihrer berühmten und glamourösen Eltern zwar dramatisch gewesen, doch zu Hause habe sie sich sicher, geborgen und wohlgefühlt.

Vom Tod ihrer Mutter erfuhr Natasha aus dem Radio. Natalie war zuvor mit ihrem Ehemann Robert Wagner (96), ihrem "Brainstorm"-Co-Star Christopher Walken (83) und dem Kapitän Dennis Davern auf der Jacht "Splendour" unterwegs gewesen. Nach der Tragödie fand Natasha sowohl bei ihrem leiblichen Vater, dem britischen Filmproduzenten Richard Gregson, als auch bei ihrem Stiefvater Robert Wagner Halt. "Zum Glück hatte ich diese beiden Männer, Daddy Gregson und Daddy Wagner, die zusammenkamen, der Situation gewachsen waren und mich vollkommen an die erste Stelle setzten", erzählt sie Daily Mail.

Die beiden brachten das Mädchen sofort zu einer Therapeutin in Beverly Hills, die Natasha bis in ihre Zwanziger begleitete. Ihre bodenständige Erziehung und das verlässliche Familienleben hätten ihr zudem früh gezeigt, was wirklich wichtig sei. Alkohol und Drogen, die für manche Kinder prominenter Eltern zum Problem wurden, habe sie deshalb bewusst gemieden.

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Getty Images Natasha Gregson Wagner, Tochter von Schauspielerin Natalie Wood, Januar 2020

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Getty Images Natalie Wood, Schauspielerin

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Robert Wagner und Natalie Wood im April 1972