Ist schon wieder Schluss? So geht es mit "Futurama" weiter

Mit dem Finale der 14. Staffel bei Hulu steht "Futurama" mal wieder vor einem vermeintlichen Aus: Pläne, die Animationsserie danach als reguläre Serie weiterlaufen zu lassen, gibt es derzeit nicht. Komplett verabschieden müssen sich die Zuschauer von Fry, Leela und Bender allerdings noch nicht: Drei überlange "XXXL-Sized"-Specials befinden sich bereits in Produktion. Sie sollen ab 2027 bei dem Streamingdienst erscheinen und die Handlung nach dem aktuellen Staffelfinale weitererzählen. Serienschöpfer Matt Groening geht ohnehin davon aus, dass es damit nicht getan ist. Gegenüber Variety gab er sich kämpferisch: "Sie können uns in einen Sarg legen. Sie können den Deckel zunageln, aber sie können uns nicht begraben. Wir werden wieder auferstehen." Damit stellt Matt trotz der momentan ungewissen Zukunft ein weiteres Comeback in Aussicht. Immerhin hat "Futurama" schon mehrfach bewiesen, dass selbst eine Absetzung nicht zwangsläufig das letzte Kapitel bedeuten muss.

Passend zur ungewissen Zukunft trägt die letzte Folge einen Titel, der kaum endgültiger klingen könnte: "Final Ending: The Last Conclusion". Erzählt wird darin unter anderem in einer Rückblende, wie Fry und sein Bruder als Kinder heimlich in einen Film ab 13 Jahren gehen – mit überraschenden Konsequenzen für die Zukunft. Es ist bereits das sechste potenzielle Serienfinale in der Geschichte von "Futurama". Und Executive Producer David X. Cohen zufolge eröffnet die geplante Special-Trilogie anschließend sogar die siebte Gelegenheit für einen möglichen Abschluss. Den Auftakt macht 2027 ein Weihnachtsspecial mit Robot Santa. Worum es in den beiden anderen Geschichten geht, verrät Matt noch nicht. Angekündigt hat er aber, dass längst gelegte Hinweise aufgegriffen und offene Fragen langjähriger Fans beantwortet werden. "Wir haben noch viele weitere Geschichten zu erzählen. Die Animatoren, die Schauspieler und die Autoren würden alle gerne weitere Geschichten machen, und wir werden sehen. Man weiß nie", so der Produzent gegenüber Variety.

Abgesetzt und wiederbelebt zu werden, hat bei "Futurama" Tradition: 1999 feierte die Serie bei Fox Premiere, 2003 war dort erst einmal Schluss. Comedy Central erweckte sie 2008 wieder zum Leben, ehe 2013 erneut Schluss war. 2023 folgte dann das Comeback bei Hulu. Entwickelt hat Matt die Serie gemeinsam mit David X. Cohen, zum Sprechercast zählen unter anderem John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal (72), Tress MacNeille und Maurice LaMarche. Von diesem Team schwärmte der Serienschöpfer im Gespräch mit Variety: "Ich liebe die Gruppe von Menschen, die daran arbeitet. Es macht einfach riesigen Spaß, zusammenzuarbeiten." Viele aus dem Team wirkten auch an seiner Netflixserie "Disenchantment" mit. Diese Nähe führte kurz vor dem Staffelfinale zu einem besonderen Schmankerl: Die Crossover-Folge "A New New York Yankee in King Elfo's Court" brachte die Welten beider Serien zusammen.

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Imago Fry in Futurama Staffel 11, Episode "The Impossible Stream"

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Getty Images Matt Groening, Erfinder der Serie "The Simpsons"

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Getty Images Matt Groening, Erfinder der Serie "The Simpsons"

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