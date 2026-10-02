Tom Cruises neuer Film "Digger" als "Desaster" bezeichnet

Tom Cruise (64) kehrt mit einem Film auf die Leinwand zurück, der bereits vor dem Start für Diskussionen gesorgt hat: "Digger" läuft ab dem 1. Oktober 2026 in den Kinos. Die Zeitung Financial Times steht der schwarzen Komödie von Regisseur Alejandro González Iñárritu (63) allerdings kritisch gegenüber und vergibt lediglich zwei von fünf Sternen. Tom verkörpert darin den großspurigen Ölmagnaten Digger Rockwell, dessen riskante Entscheidungen die Menschheit in naher Zukunft an den Rand einer Katastrophe bringen. Trotz der prominenten Besetzung mit Riz Ahmed, John Goodman (74) und Sandra Hüller (48) kommt der bewusst schrille Film laut der Rezension nur bedingt an. Kritisiert werden vor allem die hektische Inszenierung, die sehr deutliche Botschaft und das fehlende Maß an Selbstzweifeln. Das Werk wird als chaotisch und selbstgefällig beschrieben – auch Toms dominantes Spiel könne die Schwächen des Films nicht ausgleichen.

Die Handlung beginnt in einer bereits stark ausgebeuteten Arktis. Wissenschaftsberater Ganesh, gespielt von Riz Ahmed, warnt den Unternehmer vor einem schweren Zwischenfall auf einer Bohrinsel, bei dem Millionen Menschen ums Leben kommen könnten. Digger hält dennoch an der Überzeugung fest, dass am Ende schon alles gut gehen werde. Financial Times beschreibt den Ton als manische Farce, die bewusst an Stanley Kubricks (†70) "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben" erinnert. Zwar seien die Inszenierung, der Mut zum Risiko und Riz' zunehmende Wut als vernünftige Gegenstimme sehenswert, die Komödie zünde jedoch zu selten. Besonders kritisch wird der Umgang mit den Frauenfiguren gesehen: Ein Witz über die rein männliche Machtelite funktioniere kaum, wenn der Film selbst keine ausgearbeiteten weiblichen Rollen biete. Sandra werde dabei an den Rand gedrängt. Auch die Aussagen über Klimakrise und Ölindustrie seien laut der Kritik zu plakativ.

Seine Weltpremiere feierte "Digger" bereits am 22. September 2026 im Odeon-Kino am Londoner Leicester Square. Dort traf Tom erneut auf Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), die gemeinsam über den roten Teppich liefen. Der Schauspieler und das royale Paar kennen sich bereits von der Premiere von "Top Gun: Maverick" im Jahr 2022. Bei der Londoner Gala standen neben der prominenten Besetzung auch der ernste Hintergrund der Umweltkatastrophen-Handlung und die Film and TV Charity im Fokus. Regisseur Alejandro ist unter anderem für "Birdman" und "The Revenant" bekannt. Mit "Digger" wagt er sich nun an eine dystopische schwarze Komödie mit ungewöhnlicher Erzählstruktur.

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Getty Images Tom Cruise bei der Warner Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, wirbt für den Film "Digger"

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Getty Images Sandra Hüller bei der Eröffnung des 43. Filmfest in München

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Getty Images Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Digger" in London