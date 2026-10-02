Gypsy Rose Blanchards Verlobter Ken stirbt an Geburtstag

Gypsy Rose Blanchard (35) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihr Verlobter Ken Urker ist an seinem 34. Geburtstag gestorben. Wie TMZ und Page Six übereinstimmend berichten, wurde Ken am Donnerstag leblos in einem Haus im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Zuvor hatte Gypsy ihm per Kurznachricht zum Geburtstag gratuliert. Eine Antwort ihres Partners blieb jedoch aus. Erst später machte ein Angehöriger die schreckliche Entdeckung und fand Ken regungslos in dem Haus vor. Weitere Details zu den genauen Umständen seines Todes sind bislang nicht bekannt.

Auch zur Todesursache gibt es derzeit keine Angaben. TMZ beruft sich in seinem Bericht auf Quellen aus dem familiären Umfeld des Verstorbenen. Das Portal wandte sich nach eigenen Angaben sowohl an Gypsy als auch an Kens Angehörige, um eine Stellungnahme zu den Geschehnissen zu erhalten. Eine Rückmeldung blieb zunächst aus. Damit ist weiterhin offen, was genau in dem Haus in Louisiana passiert ist. Auch die Autorin selbst hat sich den Berichten zufolge bislang nicht öffentlich zu dem Verlust geäußert. Weitere Angaben zum Ablauf des Tages oder zu möglichen Untersuchungen liegen aktuell ebenfalls nicht vor. Ob und wann die Familie selbst nähere Informationen bekannt geben wird, ist noch unklar.

Gypsy und Ken waren nach dem Aus ihrer Ehe mit Ryan Anderson (38) zusammengekommen. Aus der Beziehung ging eine gemeinsame Tochter hervor: Aurora Raina Urker kam im Dezember 2024 zur Welt. Mit dem Tod von Ken verliert Gypsy nun nicht nur ihren Verlobten – auch die kleine Aurora muss ohne ihren Vater aufwachsen. Bekannt wurde Gypsy durch ihre Lebensgeschichte, die in zahlreichen Dokumentationen und Serien aufgearbeitet wurde. Nach ihrer Haftentlassung im Dezember 2023 stand die Amerikanerin immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit und teilt seitdem regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben in den sozialen Medien.

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025

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