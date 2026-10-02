Alfons Haider und sein Manager gelten fast als Liebespaar

Seit einem Vierteljahrhundert sind Alfons Haider (68) und sein Manager Christoph Waltenberger ein unschlagbares Duo – beruflich wie privat. Vor 25 Jahren begegneten sich die beiden bei den Festspielen Stockerau. Seitdem bilden sie ein eingespieltes Team und sind auch privat eng befreundet. Im Kurier TV-Talk erinnert sich Christoph schmunzelnd an die erste Begegnung: Es sei "fast Liebe auf den ersten Blick" gewesen. Ihre große Vertrautheit sorgt offenbar immer wieder für Missverständnisse: Andere halten den Entertainer und seinen Manager bisweilen tatsächlich für ein Liebespaar. Alfons stellt in dem Gespräch lachend klar: "Also, leider, wir sind kein Paar. Wir sind ein Arbeitspaar."

Warum die Zusammenarbeit so lange funktioniert, hat für Christoph vor allem einen Grund: die Chemie. "Wenn man zusammenarbeitet, muss man sich riechen können. Man muss den anderen spüren können. Man muss wissen und erkennen, was der andere denkt. Wenn die Chemie nicht stimmt, braucht man da gar nicht anfangen", erklärt er. In den vergangenen 25 Jahren sei kaum ein Tag vergangen, an dem die Freunde keinen Kontakt hatten. Trotzdem führe jeder weiterhin sein eigenes Leben. Alfons schätzt besonders, dass sein Manager sofort merkt, wenn es ihm nicht gut geht, und ihm Belastendes vom Hals hält. Christoph sei für ihn beruflich wie privat eine schützende "Mauer". Auch seine Zukunft im Fernsehen hat Alfons bereits fest im Blick: "Ich weiß, entweder wird das mein 25. Opernball. Oder es wird etwas ganz anderes. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht alles war." In welcher Form und bei welchem Sender, lässt er offen.

Über die Jahre teilten die beiden nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch viel Leid und Freude. Nach Alfons' Worten standen sie sogar mehrfach gemeinsam kurz vor den Tränen – Erfahrungen, die ihre Verbindung zusätzlich gefestigt haben. Die Freundschaft reicht dabei bis tief in das Privatleben hinein: Christoph kennt alle früheren und aktuellen Lebenspartner von Alfons. Der Künstler wiederum kennt sowohl die erste als auch die heutige Frau seines Managers. Wie überzeugend ihr vertrautes Auftreten wirkt, zeigt eine Anekdote, die der Entertainer erzählt: Der ehemalige Linzer Bürgermeister und dessen Frau seien trotz wiederholter Aufklärung weiterhin davon ausgegangen, dass die beiden ein Paar seien. Bevor Christoph das Management des Entertainers übernahm, arbeitete er zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen beim ORF. Danach wechselte er in die Theaterbranche. Heute betreut er neben Alfons zahlreiche weitere Kunstschaffende und Moderatoren.

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Getty Images Moderator Alfons Haider

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Imago Alfons Haider mit seinem Manager Christoph Waltenberger in Wien, 26. April 2006

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Getty Images Alfons Haider bei der Fete Imperiale 2018 in Wien, Juni 2018

Sind Alfons Haider und Christoph Waltenberger ein echtes Vorbild für eine langjährige Zusammenarbeit? Absolut – 25 Jahre Vertrauen, Ehrlichkeit und Zusammenhalt sind beeindruckend. Eher nicht – so eine enge Verbindung funktioniert sicher nicht für jedes Team. Ergebnis anzeigen