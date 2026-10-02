Olaf der Flipper erinnert an toten Bandkollegen Manfred

Olaf Malolepski (80) denkt an einen Menschen zurück, mit dem er einen großen Teil seines Lebens auf der Bühne stand: Manfred Durban, der ehemalige Schlagzeuger der Flippers, hätte in diesem Jahr seinen 84. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Schlagersänger in seiner Instagram-Story ein Foto seines früheren Bandkollegen und richtete liebevolle Worte an ihn: "Happy Birthday! In Erinnerung an unseren Manfred." Der Musiker starb im Oktober 2016 im Alter von 74 Jahren. Mit dem persönlichen Geburtstagsgruß macht Olaf deutlich, dass sein langjähriger Weggefährte auch knapp zehn Jahre nach dessen Tod nicht vergessen ist. Die beiden standen über Jahrzehnte gemeinsam auf der Bühne und erlebten zusammen die größten Erfolge der Flippers. Ein großes Statement brauchte es dafür nicht – das Bild und die wenigen Zeilen in seiner Story sprechen für sich.

Manfred gehörte zu den Gründungsmitgliedern der späteren Flippers. Bereits 1964 war er Teil der Gruppe, die zunächst unter Namen wie Dancing Show Band auftrat. Olaf kam 1967 als Sänger dazu, 1969 erhielt die Formation schließlich den Namen Die Flippers. Ab 1984 standen Manfred, Olaf und Bernd Hengst in der bekannten Besetzung gemeinsam auf der Bühne. Das Trio blieb bis 2010 bestehen und prägte die deutsche Schlagerszene über mehrere Jahrzehnte hinweg. Mit Hits wie "Weine nicht, kleine Eva" und "Die rote Sonne von Barbados" prägten die Musiker die deutsche Schlagerszene über Jahrzehnte hinweg. Mit ihren eingängigen Schlagern feierte die Band große Erfolge und erreichte ein Millionenpublikum. Mehr als 40 Millionen verkaufte Tonträger sowie zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen gehören zur Bilanz der Band. Damit zählen sie zu den erfolgreichsten deutschen Schlagergruppen.

Olaf und Manfred verband eine gemeinsame Geschichte, die lange vor den großen Erfolgen der Flippers begonnen hatte. Aus Bandkollegen wurden über Jahrzehnte feste Weggefährten, die zusammen Musik machten, durch Deutschland tourten und einen großen Teil ihrer Karrieren miteinander verbrachten. Nach dem Ende des Trios im Jahr 2010 gingen die Musiker beruflich getrennte Wege. Die persönliche Verbundenheit blieb davon offenbar unberührt. Der Gruß in der Instagram-Story zeigt, dass der Sänger seinen früheren Kollegen auch rund zehn Jahre nach dessen Tod nicht vergessen hat. Auffallend ist dabei die Formulierung, die Olaf wählte: Er sprach nicht von "meinem", sondern von "unserem Manfred" – und stellte damit die jahrzehntelange Nähe innerhalb der Band in den Vordergrund. Fast zehn Jahre nach Manfreds Tod hält Olaf die Erinnerung an den Schlagzeuger damit öffentlich wach. Das geteilte Foto erinnert zugleich an den Mann, mit dem er einen entscheidenden Abschnitt seiner musikalischen Laufbahn erlebt hatte.

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Getty Images Olaf Malolepski bei "Die Giovanni Zarrella Show" in der Westfalenhalle in Dortmund auf

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Imago Manfred Durban, Schlagzeuger der Band Die Flippers

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Imago Olaf Malolepski, Manfred Durban und Bernd Hengst bei der Generalprobe zum ARD-Frühlingsfest der Volksmusik in der Erdgas-Arena Riesa, 2011

Wie findet ihr Olafs liebevollen Geburtstagsgruß für seinen verstorbenen Bandkollegen Manfred? Sehr berührend – daran sieht man, wie eng die Flippers über all die Jahre verbunden waren. Eine schöne Geste, auch wenn die wenigen Worte für mich etwas zu zurückhaltend wirken. Ergebnis anzeigen