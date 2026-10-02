Eher Gammelhaus: Das sagt Sender zur Hygiene im Sommerhaus

Überquellende Mülleimer, Essensreste, die auf stapelweise benutztem Geschirr festtrocknen, und ein Geruch, der neuen Bewohnern sofort in die Nase steigt: In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sorgen vor allem die hygienischen Zustände in der Unterkunft in Bocholt für Gesprächsstoff. Volksfreund.de hat bei RTL nachgefragt, ob es für die Promipaare eigentlich Putzregeln gibt und wie viel der Sender oder die Produktionsfirma vorgibt. Die Antwort fällt eindeutig aus: Verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit sind die Teilnehmer ganz allein. "Das Zusammenleben im 'Sommerhaus' setzt auf Eigenverantwortung: Die Paare kümmern sich selbst um Haushalt und Sauberkeit. Vorgaben zur alltäglichen Reinigung gibt es daher nicht", erklärte ein Sprecher gegenüber dem Portal. Ganz untätig würde die Produktion jedoch nicht bleiben, sollte der Schmutz zu einem ernsthaften Problem werden. Sobald dadurch die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Paare beeinträchtigt werden könnten, würde das Produktionsteam entsprechend eingreifen.

Innerhalb der Promi-WG wurde die fehlende Sauberkeit mehrfach zum Streitpunkt. Besonders Giovanni Weisheit verlor angesichts der Zustände die Nerven. Da seiner Meinung nach niemand den Abwasch übernahm, zog er eine ungewöhnliche Konsequenz: Kurzerhand entsorgte er Geschirr im Müll – schließlich bedeuten weniger Teller und Tassen auch weniger Abwasch. Mit seinem Vorschlag, einen festen Spüldienst einzurichten, konnte er seine Mitstreiter allerdings nicht überzeugen. Wie das Durcheinander überhaupt entstanden war, bekamen die Nachrücker Julian F.M. Stoeckel (39) und Ginger Costello (40) nicht mit. Dafür wurden die beiden bei ihrem Einzug umso unmittelbarer mit den Folgen konfrontiert. Kaum hatten sie das Haus betreten, bemerkten sie den Zustand der Räume und den unangenehmen Geruch – und ließen deutlich erkennen, was sie davon hielten.

Sommerhaus-Fans, die die Folgen linear im TV schauen, müssen am Dienstag, den 6. Oktober 2026 auf die geplante Folge verzichten. Statt Reality-TV sehen die Zuschauer Günther Jauch (70) mit Wer wird Millionär?". Hintergrund ist eine Drei-Millionen-Euro-Spezialwoche vom 5. bis zum 8. Oktober, mit der RTL zeitgleich gegen den Start der neuen Promi Big Brother-Staffel bei Sat.1 antreten möchte. Für "Das Sommerhaus der Stars" bedeutete das eine Zwangspause, erst am 13. Oktober sollte es wieder regulär weitergehen.

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RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Julian F. M. Stoeckel im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert im "Sommerhaus der Stars", 2026