Katherine Ryan spricht über Schattenseiten des Mutterseins

Katherine Ryan (43) findet für die Schattenseiten des Mutterseins klare Worte. In der "Hits Radio Breakfast Show" von Will Best und Fleur East sprach die Komikerin offen über ihren Alltag mit vier Kindern und bezeichnete die Mutterschaft zugespitzt als "Betrug". Dem werdenden Vater Will riet sie scherzhaft dazu, es bei einem Kind zu belassen: "Wissen Sie, es geht mich nichts an, aber ich würde sagen: Ein Kind und Schluss ist sehr schick. Eine schicke Tochter."

Ohne ihren jüngeren Nachwuchs könnte Katherine ihrer Darstellung nach inzwischen frei sein und beispielsweise nach Miami reisen. Doch auch mit nur einem einzigen Kind wäre laut ihr nicht alles entspannt. Ihre 17-jährige Tochter Violet behandle sie derzeit wie "Müll" und finde praktisch alles peinlich, was ihre Mutter mache. Wie empfindlich Violet momentan auf ihre Mutter reagiert, machte Katherine mit einem Beispiel aus dem Familienalltag deutlich. Als die Comedienne eine Sprachnachricht an ihr Kind mit den Worten "Hey, Lady" begonnen habe, sei aus einem anderen Raum sofort ein angeekeltes "Igitt!" ihrer Tochter zu hören gewesen.

Zwar sei Violet nicht so schlimm wie manche anderen Jugendlichen in ihrem Alter, trotzdem störe sie sich aktuell an nahezu allem, was Katherine tue. Die Spannungen ordnete die Entertainerin als Teil eines natürlichen Ablösungsprozesses ein. Pubertierende Töchter und Mütter kurz vor der Perimenopause würden emotional aufeinanderprallen. Dies trage schließlich dazu bei, dass der Nachwuchs das Elternhaus verlasse.

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Getty Images Katherine Ryan, Comedian

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ActionPress Katherine Ryan mit ihrer Tochter Holland im Arm, November 2025

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Getty Images Katherine Ryan im Juni 2025 in London

Katherine nennt Mutterschaft zugespitzt einen "Betrug" – wie kommt das bei euch an? Erfrischend ehrlich! Auch die anstrengenden Seiten des Mutterseins dürfen ausgesprochen werden. Ganz schön hart formuliert. Bei allem Stress sollte das Mutterglück nicht so abgewertet werden. Ergebnis anzeigen