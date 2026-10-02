Damian Hardung und Hannah sprechen über "Corpus Delicti"

Ab heute läuft die Romanverfilmung "Corpus Delicti" in den Kinos – und die Hauptdarsteller Damian Hardung (28) und Hannah Herzsprung (45) geben passend zum Kinostart Einblicke in ihre Rollen. In der dystopischen Geschichte verkörpern sie die Geschwister Moritz und Mia Holl, die in einem Staat leben, in dem Gesundheit und Sicherheit über allem stehen. Das gesellschaftliche System dahinter nennt sich "Methode". Als Moritz einer schweren Straftat beschuldigt wird, ist Mia fest von seiner Unschuld überzeugt. Auf der Suche nach der Wahrheit beginnt sie zunehmend, an dem vermeintlich perfekten System zu zweifeln, und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Im Interview mit Desired sprachen Damian und Hannah nun über die besondere Verbindung ihrer Figuren. Für Damian gibt es dabei sogar eine Parallele zwischen Moritz und seiner bekannten Maxton Hall-Rolle James Beaufort – trotz der ansonsten sehr unterschiedlichen Charaktere.

Die größte Gemeinsamkeit zwischen Moritz und James sieht Damian in der Liebe. "Der Grundfaktor ist bei beiden Figuren eigentlich die Liebe", erklärte der Schauspieler im Interview. Während James von der Liebe zu seiner Partnerin angetrieben werde, gehe es bei Moritz um die enge Verbindung zu seiner Schwester Mia. Er wolle ihr vermitteln, dass sie ihn loslassen müsse, um ihr eigenes Leben weiterführen zu können. Auch für Hannah ist diese Geschwisterliebe der entscheidende Motor der Geschichte. "Dieses Vertrauen und diese Liebe zu ihrem Bruder sind ihr Antrieb. Dadurch beginnt sie, an etwas zu zweifeln, woran sie vorher komplett geglaubt hat", erklärte sie. Mia stelle sich deshalb sogar gegen den Staat und riskiere ihr eigenes Leben. Für Hannah bestand die größte Herausforderung darin, die außergewöhnlich starke Verbindung zwischen Mia und Moritz so glaubwürdig zu vermitteln, dass auch das Publikum sie nachvollziehen kann.

"Corpus Delicti" spielt im Jahr 2057 in einer Gesellschaft, in der Gesundheit und Sicherheit über allem stehen. Die Bevölkerung wird unter anderem mithilfe implantierter Chips und Kameras in den Wohnungen überwacht. Mia arbeitet zunächst als systemtreue Neurologin, während ihr Bruder Moritz großen Wert auf seine Freiheit legt. Als DNA-Spuren zu seiner Verurteilung wegen Mordes führen, beginnt Mia jedoch, an der vermeintlichen Unfehlbarkeit des Systems zu zweifeln, und gerät schließlich selbst ins Visier der Behörden. Damit die enge Beziehung der Geschwister glaubwürdig wirkt, waren für Hannah vor allem gemeinsame Proben und gegenseitiges Vertrauen entscheidend. "Ich bin Damian unglaublich dankbar für die Offenheit und das Vertrauen, das er mir in der Zusammenarbeit geschenkt hat. Wir haben uns erst kurz vorher kennengelernt", erzählte sie. Regisseurin Lena Stahl habe sich viel Zeit für gemeinsame Proben genommen. Trotzdem brauche es einen offenen und vertrauenswürdigen Spielpartner – und genau das sei Damian für sie gewesen.

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Getty Images Damian Hardung auf dem Roten Teppich der 83. Filmfestspiele von Venedig

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Getty Images Hannah Herzsprung auf der Berlinale, 2020

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Imago Alexander Fehling, Haley Louise Jones, Hannah Herzsprung, Lena Stahl, Damian Hardung, Laura Mihajlovic und Quirin Berg