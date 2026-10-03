"Ted 3" kommt nach elf Jahren mit überraschendem Twist

Elf Jahre nach "Ted 2" meldet sich der wohl unanständigste Teddybär der Filmgeschichte zurück – allerdings nicht ganz so, wie viele Fans erwartet haben. Statt eines dritten Kinofilms erscheint "Ted: The Animated Series", eine Zeichentrickserie, die die Geschichte der beiden Filme direkt fortsetzt. Damit ist die Produktion gewissermaßen ein "Ted 3" in animierter Form, wie Filmstarts berichtet. Auch bekannte Namen sind wieder mit dabei: Mark Wahlberg (55) spricht erneut John Bennett, Amanda Seyfried (40) kehrt als dessen Partnerin Sam zurück und Serienschöpfer Seth MacFarlane (52) leiht dem flauschigen Chaoten wieder seine Stimme. In den USA sollen die ersten acht Folgen am 17. Dezember 2026 beim Streamingdienst Peacock starten. Wann und wo deutsche Fans die Serie sehen können, ist bislang nicht bekannt.

Inhaltlich setzt die Serie zwölf Jahre nach den Ereignissen aus "Ted 2" an. John und Ted wohnen längst nicht mehr zusammen, sondern leben inzwischen mit ihren jeweiligen Familien als Nachbarn Tür an Tür. Ihrer Freundschaft hat das allerdings keinen Abbruch getan: Die beiden klagen sich weiterhin über ihre wenig erfüllenden Jobs aus und treiben sich gegenseitig zu jeder noch so schlechten Idee an. Nur die Themen haben sich verändert – statt WG-Alltag geht es nun um Ehe, Elternschaft und die kleinen Tücken des Erwachsenenlebens. Auch der Formatwechsel wird in einem ersten Mini-Teaser mit einem Augenzwinkern aufgegriffen: Ted schwärmt darin von den scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten, die ihm als Cartoonfigur offenstehen. John muss dagegen schmerzhaft feststellen, dass auch in der Zeichentrickwelt nicht alles ohne Folgen bleibt. Nach den ersten acht Folgen sollen 2027 weitere Episoden erscheinen.

Zum Sprecherensemble gesellen sich außerdem zwei neue Namen. Saturday Night Live-Veteran Kyle Mooney ist als Apollo zu hören, während Liz Richman der Figur Ruth ihre Stimme leiht. Die Geschichte rund um den derben Teddybären nahm 2012 mit dem ersten Kinofilm "Ted" ihren Anfang. Drei Jahre später folgte "Ted 2", in dem Mark und Seth erneut als John und Ted für reichlich Chaos sorgten. Die Animationsserie ist damit die erste direkte Fortsetzung ihrer gemeinsamen Abenteuer seit mehr als einem Jahrzehnt – diesmal steht Mark, der auch im Privatleben seit 17 Jahren glücklich verheiratet allerdings nicht vor der Kamera, sondern ist ausschließlich mit seiner Stimme zu hören.

Anzeige Anzeige

Imago Ted und John (Mark Wahlberg) in einer Szene aus der Komödie "Ted"

Anzeige Anzeige

Imago Mark Wahlberg, der sprechende Teddybär Ted und Amanda Seyfried in "Ted 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Balls Up" in Los Angeles, April 2026