"Zugenommen?": Mareile Höppner ärgert sich über Kommentare

Mareile Höppner (49) moderierte am Dienstag die RTL-Sendung "Extra" – und bekam im Anschluss vor allem Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Outfit zu lesen. Die Moderatorin hatte für die Ausgabe ein braunes Kleid mit hohem Beinschlitz gewählt. Auf Instagram häuften sich daraufhin Bemerkungen, die mit dem Inhalt der Sendung nichts zu tun hatten. "Hast du zugenommen?", wollte ein Nutzer wissen. Ein anderer befand: "Das Kleid sitzt ganz schön prall, es passt einfach nicht." Die öffentlichen Kommentare zu ihrem Aussehen wollte die Moderatorin nicht einfach stehen lassen. Am Donnerstag bezog sie auf der Plattform selbst Stellung und wies die Kritik an ihrer Kleiderwahl deutlich zurück. Dabei hinterfragte sie, warum ausgerechnet ihr Outfit für so viel Aufmerksamkeit sorgt – und nicht die Inhalte, über die in der Sendung berichtet wurde, wie t-online berichtet.

Mit ihrem Beitrag rückte Mareile noch einmal das eigentliche Thema der Sendung in den Fokus. "Wir haben eigentlich über den Tankrabatt und Alternativen berichtet. Aufregung hat aber ein Kleid erzeugt. Warum?", schrieb sie auf Instagram. Ihre zentrale Frage an die Nutzer lautete: "Warum bewerten wir ständig Gewicht, Alter und Kleidung?" Eine mögliche Erklärung lieferte die Moderatorin gleich mit: "Vermutlich weil es etwas von Zugehörigkeit erzählt und so niedrigschwellig ist. So subjektiv, wie eine Kleidungsfrage nur sein kann, aber eben auch nicht so kompliziert wie so manch andere weltzermürbende Frage. Ob uns das immer so guttut?" Kritik an ihrem Outfit sei schließlich "einfacher und gefühliger von der Hand" gegangen als eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Sendung – etwa "eine Abhandlung über Zapfsäulen", wie t-online zitiert.

Seit fast drei Jahrzehnten steht Mareile vor der Kamera. Die gebürtige Hamburgerin spricht jedoch immer wieder offen über die Schattenseiten ihres Berufs. Auf Instagram sieht sie sich regelmäßig mit Hasskommentaren und übergriffigen Nachrichten von Fremden konfrontiert. Auch in der Vergangenheit hatte sie sich bereits gegen abwertende Kommentare über ihr Aussehen zur Wehr gesetzt. "Leider haben wir in unserer Gesellschaft inzwischen ein Riesenproblem mit dem Älterwerden. Es passt nicht in die Filter- und Weichzeichner-Welt", erklärte sie damals auf der Plattform. Unterstützung bekam die Moderatorin diesmal unter anderem von einer Nutzerin: "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum manche Männer sich von einem Kleid einer Frau dermaßen provoziert fühlen. Sie trägt, was sie möchte, fühlt sich darin wohl und niemand wird dadurch verletzt. Vielleicht sollte man sich eher fragen, warum einen der Anblick einer selbstbewussten Frau so sehr triggert!"

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Getty Images Mareile Höppner, TV-Moderatorin

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner in dem viel diskutierten brauen Kleid.

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner im März 2024