Gypsy Rose und Ken (†34) waren vor seinem Tod kein Paar mehr

Gypsy Rose Blanchard (35) und Ken Urker (†34) waren zum Zeitpunkt seines Todes offenbar schon seit Wochen kein Paar mehr. Wie eine dem früheren Paar nahestehende Quelle gegenüber Page Six berichtet, hatten die beiden ihre Beziehung rund einen Monat vor Kens Tod still beendet. Zuvor sollen sie bereits etwa zwei Monate getrennt gewohnt haben. Anfangs hätten sie noch versucht, ihre Beziehung zu retten, letztlich sei die Trennung aber einvernehmlich und ohne Streit verlaufen. Öffentlich gemacht hatten Gypsy Rose und Ken ihr Liebesaus nicht. Ken wurde am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, an seinem 34. Geburtstag tot in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Trotz der Trennung blieben die beiden wegen ihrer gemeinsamen Tochter Aurora eng miteinander verbunden.

Für die Betreuung ihrer im Dezember 2024 geborenen Tochter hatten Gypsy Rose und Ken dem Bericht zufolge eine feste Regelung gefunden. Unter der Woche kümmerte sich Gypsy Rose um Aurora, Ken verbrachte jedes zweite Wochenende mit ihr. Der Insider bezeichnete ihn gegenüber Page Six als den "besten" Vater. Alle paar Tage hätten die beiden Eltern miteinander gesprochen, sich über Aurora ausgetauscht und telefoniert oder Videoanrufe geführt. "Es war nichts Böses ... Es war einfach eine gemeinsame Entscheidung", erklärte die Quelle über die Trennung. Als Grund für das Beziehungsende nannte der Informant Kens psychische Probleme in den vergangenen Monaten. Gypsy Rose habe ihn vermisst und auf eine mögliche Rückkehr gehofft. Auch ihr Umfeld habe sich gewünscht, dass Ken sich Hilfe suche und eine Therapie beginne. Ein Sprecher der zuständigen Behörde erklärte, Ken sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot gewesen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Gypsy Rose selbst erklärte, sie gehe von einer Überdosis aus. Eine offizielle Todesursache steht jedoch weiterhin aus.

Kennengelernt hatten sich Gypsy Rose und Ken bereits 2017 während ihrer Haftstrafe. Im Oktober 2018 verlobten sie sich, trennten sich später aber wieder. Nach dem Ende von Gypsys Ehe mit Ryan Scott Anderson im Jahr 2024 fanden sie erneut zueinander. Nach Kens Tod schilderte Gypsy Rose gegenüber People ihre Fassungslosigkeit: "Ich kann nicht denken. Ich habe geschrien, bis mein Hals brannte." Außerdem bezeichnete sie Ken als großartigen Vater und ihren Seelenverwandten. Gleichzeitig erklärte sie, dass er stark unter öffentlicher Kritik gelitten habe. Vor allem auf TikTok und Reddit sei er immer wieder Ziel von Cybermobbing geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit