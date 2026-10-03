Olivier Martinez sorgt sich um Halle Berrys Impulskontrolle

Im Streit zwischen Halle Berry (60) und ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60) schalten sich nun auch die Anwälte ein – und beide Seiten erheben schwere Vorwürfe. Oliviers Rechtsbeistand Patrick Baghdaserians erklärte in der Sendung "TMZ Live", sein Mandant mache sich große Sorgen um das Verhalten der Schauspielerin. Halle habe erhebliche Probleme mit ihrer Impulskontrolle und im Umgang mit Wut. Bei dem rechtlichen Vorgehen gehe es ausdrücklich nicht um die Rache eines verbitterten Ex-Partners, sondern um das Wohlergehen des gemeinsamen zwölfjährigen Sohnes Maceo, betonte der Anwalt. Halles Seite weist diese Darstellung entschieden zurück. Ihre Anwältin Marina Beck bezeichnete die Vorwürfe gegenüber TMZ als "unbegründet". Damit stehen sich in dem eskalierenden Streit weiterhin zwei völlig unterschiedliche Versionen gegenüber. Unabhängig bestätigt sind die Anschuldigungen gegen die Oscarpreisträgerin bislang nicht.

Patrick erklärte, oberste Priorität sei die Sicherheit von Maceo. Gleichzeitig solle Halle wegen ihrer angeblichen Probleme mit der Impulskontrolle Unterstützung bekommen. Laut TMZ strebt Olivier inzwischen außerdem das primäre körperliche und rechtliche Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn an. Sein Anwalt verwies darauf, dass das Gericht eine Schutzanordnung erlassen habe, und wertete dies als Zeichen dafür, dass die Vorwürfe ernst genommen würden. Ob Halle bei dem behaupteten Vorfall am vergangenen Wochenende Alkohol getrunken habe, wisse Olivier nicht. Patrick behauptete jedoch, es gebe bereits eine problematische Vorgeschichte mit Alkohol. Halles Lager erhebt wiederum schwere Vorwürfe gegen Olivier. Das eigentliche Problem sei dessen gewalttätige Vergangenheit. Außerdem habe er wiederholt gerichtliche Anordnungen missachtet und notwendige therapeutische sowie schulische Maßnahmen für Maceo blockiert. Einen Streit über die Beratung des Jungen räumte Patrick in "TMZ Live" ein. Dieser habe seiner Darstellung nach jedoch nichts mit Halles Verhalten zu tun, das er als "extrem" bezeichnete.

Halle und Olivier waren von 2013 bis 2016 verheiratet und haben gemeinsam den Sohn Maceo. Zugespitzt hatte sich der aktuelle Streit, nachdem der Schauspieler eine Schutzanordnung beantragt hatte. Darin beschuldigt er seine Ex-Frau, den gemeinsamen Sohn am 26. September 2026 körperlich angegriffen und in einen Würgegriff genommen zu haben. Nach Oliviers Darstellung habe Maceo ihn anschließend angerufen und von dem mutmaßlichen Vorfall berichtet. Diese Angaben stammen aus seinen Gerichtsunterlagen und sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Eine gerichtliche Feststellung, die den behaupteten Angriff durch die "Catwoman"-Darstellerin bestätigt, ist bisher nicht bekannt. Halle ist neben Maceo auch Mutter einer Tochter aus einer früheren Beziehung.

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

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Getty Images Olivier Martinez bei einer Filmpremiere

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Getty Images Halle Berry bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Crime 101", 2026