Selten: Tom Hiddleston spricht über seine zwei Kinder

Tom Hiddleston (45) lässt die Öffentlichkeit nur selten in sein Privatleben blicken – jetzt macht der Schauspieler eine Ausnahme. Im aktuellen Oktoberheft von Men's Health UK spricht der "Loki"-Darsteller über seine zwei Kinder, die er mit seiner Verlobten Zawe Ashton hat. Dabei verrät er auch, warum die Vaterrolle mittlerweile zu seinem wichtigsten Antrieb beim Sport geworden ist. Dass er dabei nicht nur große Worte, sondern auch trainierte Oberarme zu bieten hat, beweist die Fotostrecke, die Daily Mail vorliegt: Im schwarzen Tanktop zeigt der Schauspieler jede Menge Muskeln, auf weiteren Aufnahmen kommt er beim Joggen ordentlich ins Schwitzen. Über das Vatersein selbst wird er dann ganz ernst: "Es ist ein großes Privileg, der Vater von jemandem zu sein. Und das meine ich demütig. Es ist eine große Ehre, der Bedeutung dessen gerecht zu werden", erklärt er.

Die Fitnessziele des Marvel-Stars sind seit dem Nachwuchs klar gesteckt: Tom will so lange wie möglich fit und stark bleiben – schließlich schauen seine Kids genau hin. Als Vorbild möchte er seinen Kindern vor allem die Freude an Bewegung und am eigenen Körper mitgeben. Was das konkret heißt, beschreibt er sehr anschaulich: "Ich möchte sie tragen und mit ihnen laufen, mit ihnen Fußball spielen, schwimmen, ihnen hinterherjagen und sie in die Luft werfen. Das ist jetzt also die Motivation." Doch auch unabhängig von seinem Familienalltag spielt Sport eine große Rolle in seinem Leben. Das Laufen bezeichnet der Filmstar als seinen "glücklichen Ort". Währenddessen könne er besonders gut nachdenken, seine Gedanken ordnen und Probleme verarbeiten.

Kennengelernt hatten sich Tom und Zawe Ashton 2019 bei dem Theaterstück "Betrayal" im Londoner West End. Anschließend brachten die beiden Schauspieler die Produktion gemeinsam an den Broadway, wenig später wurden sie erstmals romantisch miteinander in Verbindung gebracht. Ihr offizielles Pärchendebüt auf dem roten Teppich gaben sie im September 2021 bei den Tony Awards. Im März 2022 wurde dann ihre Verlobung publik, nachdem Zawe bei den BAFTAs mit einem Diamantring am Finger gesichtet worden war. Ihr Familienleben schirmen die beiden allerdings konsequent ab: Weder die Namen noch die Geschlechter ihrer zwei Kinder haben sie öffentlich gemacht. Das erste Kind kam 2022 zur Welt, das zweite folgte im November 2025. Wie sehr ihn der Nachwuchs geprägt hat, verriet Tom schon nach der der zweiten Geburt gegenüber GQ. Elternwerden sei für ihn die "schönste, tiefgründigste, weltbewegendste und lebensveränderndste" Erfahrung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hiddleston, britischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hiddlesto und Zawe Ashton im März 2022