Uniform oder Kleid? Prinzessin Leonor vor großem Auftritt

Am 12. Oktober richtet sich ganz Spanien auf ein absolutes Highlight im Kalender der Royals: den Nationalfeiertag in Madrid, der vor allem für Prinzessin Leonor (20) ein Meilenstein wird. Die Thronfolgerin wird aller Voraussicht nach an der Seite ihrer Eltern, König Felipe (58) und Königin Letizia (54), den Feierlichkeiten beiwohnen. Bei der traditionellen Militärparade gibt es eine echte Premiere: Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer dreijährigen Armeeausbildung wird sie erstmals wieder in ziviler Kleidung erwartet. Eine Frage brennt Royal-Fans dabei besonders unter den Nägeln: In welchem Look wird sich Leonor an diesem geschichtsträchtigen Tag präsentieren? Denkbar wäre, dass sie an der Seite ihres ebenfalls uniformierten Vaters erneut in Militäruniform erscheint. Genauso gut könnte sie sich bei diesem Anlass aber auch erstmals in einem eleganten Kleid zeigen. Im Anschluss an die Parade ist zudem der traditionelle Empfang der Gäste im Königspalast geplant. Auch ein Kleiderwechsel zwischen den beiden Programmpunkten wäre also möglich – offiziell bestätigt wurde dazu bisher nichts.

Der Nationalfeiertag zählt zu den wichtigsten Fixpunkten im Jahr der spanischen Königsfamilie. Für Leonor markiert das Event den Beginn eines völlig neuen Kapitels: Erst vor wenigen Wochen hat die Königstochter ihr Studium an der Universität Carlos III in Madrid begonnen. Ob ihre jüngere Schwester, Infantin Sofía, für die Parade und den anschließenden Empfang extra in die Hauptstadt reist, steht derweil noch in den Sternen. Sie absolviert aktuell ihr zweites Studienjahr in Paris. Allzu lange müssen die royalen Schwestern aber ohnehin nicht auf ein Wiedersehen warten: Schon kurz nach den Feierlichkeiten kommt die gesamte Familie für die Verleihung der prestigeträchtigen Prinzessin-von-Asturien-Preise zusammen. Vom 22. bis 24. Oktober stehen das Festkonzert, die Preisverleihung im Teatro Campoamor in Oviedo sowie die Ehrung des diesjährigen Musterdorfs auf dem Programm. Neben Felipe, Letizia und Leonor soll dort auch Sofía (19) anwesend sein.

Während ihrer Ausbildung war Leonors Auftreten in Uniform regelmäßig Teil ihrer royalen Termine. Bei der Militärzeremonie "Pascua Militar" am 6. Januar zeigte sie sich zuletzt in der blauen Uniform der Luftwaffe und erinnerte damit optisch an ihren Vater, der einst eine ähnliche Laufbahn durchlief. Nach intensiven Stationen beim Heer, der Marine und der Luftwaffe hat die Thronfolgerin ihre dreijährige Militärzeit nun erfolgreich hinter sich gebracht. Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bieten somit die perfekte Bühne für ihren ersten großen Auftritt nach dieser Zeit. Und auch im Privatleben der Königstochter steht bald ein besonderer Tag an: Am 31. Oktober feiert Leonor ihren 21. Geburtstag. Da sie mittlerweile in Madrid studiert, kann sie ihren Geburtstag sowohl mit ihrer Familie zu Hause als auch mit Freunden und Kommilitonen verbringen. Ob Sofía dafür aus Paris anreist, ist nicht bekannt.

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MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025

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Imago Prinzessin Leonor in San Javier, 19. Dezember 2025

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Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026