True wünscht sich Schwester: Khloé Kardashian zögert noch

Die achtjährige True Thompson hat einen sehnlichen Wunsch: Sie wünscht sich unbedingt eine kleine Schwester. Um ihre Mutter Khloé Kardashian (42) von weiterem Nachwuchs zu überzeugen, zieht die Promitochter anscheinend alle Register. In einer Episode ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" sprach der Realitystar mit Paige DeSorbo amüsiert über die hartnäckigen Überredungsversuche ihrer ältesten Tochter. True (8) hat zwar mit dem vierjährigen Tatum Thompson schon einen Bruder, doch eine kleine Schwester steht ganz oben auf ihrem Wunschzettel. Theoretisch wäre das sogar möglich: Aus der Kinderwunschbehandlung mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (35) ist noch ein weiblicher Embryo eingefroren. Ob sie diesen Schritt tatsächlich gehen möchte, weiß die Unternehmerin aber bislang nicht. "Sie liegt auf Eis, aber ich weiß es einfach nicht", scherzte sie im Gespräch.

Wie sehr ihre Tochter sich eine Schwester herbeisehnt, machte Khloé im Podcast deutlich: "Alles, was True tut – sie will eine Schwester." Dabei hinterfragt sie auch ihre eigene Haltung zu dem Thema. "Ich glaube, Mädchen brauchen eine Schwester, aber bin ich einfach darauf programmiert, das zu denken?", überlegte sie laut. Ihre Unentschlossenheit in Bezug auf ein drittes Kind kommt keineswegs überraschend. Schon im Februar hatte die zweifache Mutter in einer Podcast-Folge ganz offen über ihre Ängste und Bedenken ausgepackt: "Ich weiß nicht, ob ich die Kapazität für ein drittes habe. Ich bin außerdem nicht verheiratet, und ich möchte verheiratet sein, um weitere Kinder zu bekommen." Eine finale Entscheidung hat sie folglich noch immer nicht gefällt – allen hartnäckigen Überredungskünsten ihrer Tochter zum Trotz.

Dass Khloé den Wunsch ihrer Tochter so gut versteht, liegt wohl vor allem an ihrer eigenen Kindheit. Sie verbrachte ihre Jugend im Kreis einer Großfamilie mit ihren Schwestern Kourtney (47) und Kim Kardashian (45) sowie Kendall (30) und Kylie Jenner (29) und ihrem Bruder Rob (39). Podcast-Gast Paige, die lediglich mit einem Bruder aufwuchs, sah das Ganze jedoch etwas pragmatischer: Auch zwischen Bruder und Schwester könne eine tiefgehende Verbindung entstehen – am Ende sei ein enges Geschwisterband ohnehin das Resultat einer gelungenen elterlichen Erziehung. Außerdem erzählte die Realitybekanntheit, dass die Verlobte ihres Bruders für sie inzwischen wie eine Schwester sei. Für Khloé eröffnete das eine ganz neue Perspektive: "Das ist deine neue Schwester. True kann das immer noch haben – ohne das Baby aus dem Gefrierschrank." An engen Bezugspersonen mangelt es True ohnehin nicht. In der Großfamilie hat ihre Tochter viele Cousinen, mit denen sie "so eng wie Schwestern" verbunden sei.

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Instagram / khloekardashian Tatum Thompson, Khloe Kardashian und True Thomspon im Urlaub, Juli 2026

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https://www.instagram.com/p/DaOedsHkqwm/?img_index=14 Tristan Thompson feierte gemeinsam mit Khloé Kardashian ihren Geburtstag.

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Getty Images Khloé Kardashian bei der Abyss By Abby "Arabian Nights" Launch-Party in Los Angeles, 21. Januar 2020