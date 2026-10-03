Lana Del Reys Ehemann weist Fremdgehvorwürfe wütend zurück

Jeremy Dufrene, der Ehemann von Lana Del Rey (41), wehrt sich deutlich gegen Fremdgehgerüchte, die derzeit im Netz die Runde machen. Aufgegriffen hatte die Behauptung eine anonyme Influencerin auf dem Gossipaccount Celebritea Blinds. Dabei betonte sie selbst, dass der Vorwurf bislang "vollkommen unbestätigt" sei. Belege dafür gibt es derzeit nicht. Jeremy wollte die Sache trotzdem nicht einfach stehen lassen und meldete sich direkt in den Kommentaren unter dem Beitrag zu Wort. Laut Daily Mail beschimpfte er die Urheberin der Behauptung und appellierte zugleich an Lanas Fans: "Wer ist diese gerüchteverbreitende Schlampe? Glaubt das nicht." Zur Begründung erklärte der Sumpftourguide aus Louisiana, er sei ständig mit seiner Frau zusammen oder Lana wisse jederzeit, wo er sich befinde und was er gerade mache.

Nach Jeremys Darstellung hat auch Lana selbst das Gerücht gesehen – und offenbar nicht besonders ernst genommen. "Sie hat das gesehen und meinte nur: 'Was für ein Bullshit'", zitierte ihn die Daily Mail. An die anonyme Influencerin richtete Jeremy außerdem eine weitere schroffe Botschaft: "Lady, geh einen Drachen steigen lassen, falls du weißt, wie das geht." Dazu setzte er ein Drachen-Emoji und einen ausgestreckten Mittelfinger. Dabei hatten Lana und Jeremy erst wenige Tage zuvor ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er mehrere bislang unbekannte Fotos ihrer Trauung im September 2024 und gab damit einen seltenen Einblick in ihre ansonsten sehr private Ehe. Auf einem der Bilder ist Lana in einem weißen Rüschenkleid und mit einer großen hellblauen Schleife im Haar zu sehen.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2019, als Lana an einer von Jeremys Sumpftouren in Louisiana teilnahm. Romantisch wurde ihre Verbindung dem Bericht zufolge erst fünf Jahre später. Seit ihrer Hochzeit halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur selten gemeinsam. Gerade deshalb sorgten Jeremys private Hochzeitsfotos zuletzt für umso mehr Aufmerksamkeit. Wie wichtig ihr der Rückhalt ihres Partners ist, machte die "Summertime Sadness"-Interpretin 2025 im Gespräch mit W deutlich. Im Umgang mit ihren Sorgen habe Jeremy ihr damals gesagt: "Sei einfach du selbst – und ich werde dich nur noch mehr lieben."

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Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene und seine Frau Lana Del Rey

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Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025

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Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene und seine Frau Lana Del Rey bei ihrer Hochzeit im Jahr 2024