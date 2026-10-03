Das war Gypsy Rose Blanchards letzte Nachricht an Ken (†34)

Nur wenige Stunden vor seinem Tod erreichte Ken Urker (†34) noch eine Nachricht von Gypsy Rose Blanchard (35). Wie TMZ berichtet, schickte die Autorin ihm am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, gegen 14 Uhr noch eine Sprachnachricht. Darin gratulierte sie ihm zu seinem 34. Geburtstag und sprach über die gemeinsame Tochter Aurora. Außerdem bat Gypsy ihn darum, am Abend per FaceTime mit der Kleinen zu telefonieren – das Kind würde ihn gerne sehen. Laut dem Portal verschwand die Sprachnachricht gegen 14 Uhr aus dem Chatverlauf. Deshalb geht Kens Umfeld davon aus, dass er sie noch angehört hat. Eine Antwort bekam Gypsy allerdings nicht mehr. Nur Stunden später wurde Ken in einem Haus in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana leblos aufgefunden – an seinem Geburtstag.

In derselben Nachricht ging Gypsy laut TMZ auch auf ein Foto ein, das an diesem Tag im Netz aufgetaucht war. Darauf ist das Gesicht der gemeinsamen Tochter zu erkennen. Die Autorin entschuldigte sich dafür bei Ken und vermutete, dass die Aufnahme von ihrer privaten Facebook-Seite stammen könnte, auf der sie das Foto zuvor geteilt hatte. Gypsy kündigte an, herausfinden zu wollen, wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Was genau zu Kens Tod führte, ist unterdessen weiterhin offen. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen noch aus. Dem Polizeibericht zufolge, der dem Portal vorliegt, fanden die Einsatzkräfte in dem Haus mehrere Spritzen sowie einen Löffel in der Nähe einer braunen, pulverartigen Substanz. Eine weitere Spritze soll auf dem Nachttisch gelegen haben.

Alarm ausgelöst hatte Kens Arbeitgeber Justin Daigle. Er schöpfte Verdacht, weil Ken nicht zur Arbeit erschienen war und weder auf seine Anrufe noch auf mehrere Kontaktversuche von Angehörigen reagierte. Kurz nach 18:15 Uhr veranlasste daraufhin Gypsys Schwägerin einen Kontrollbesuch bei ihm zu Hause. Aus den Unterlagen zu dem Notruf geht hervor, dass Ken zuvor angekündigt haben soll, sich das Leben zu nehmen. Demnach hatte er Zugang zu einer Schusswaffe und befand sich in einer psychisch sehr belasteten Verfassung. Zudem soll er am Vorabend Alkohol getrunken haben. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden ihn schließlich leblos in seinem Haus. Ob die im Polizeibericht dokumentierten Gegenstände oder die Angaben aus dem Notruf mit seinem Tod im Zusammenhang stehen, ist bislang nicht geklärt.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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