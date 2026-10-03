Wynonna Judd spricht nicht mehr mit Schwester Ashley Judd

Aktuell gehen Wynonna Judd (62) und ihre Schwester Ashley Judd (58) offenbar getrennte Wege. Im Interview mit People verriet die Countrysängerin, dass zwischen den beiden momentan kein Kontakt besteht. Einen dauerhaften Bruch sieht Wynonna darin jedoch nicht. Stattdessen scheint es sich für sie lediglich um eine Phase zu handeln, in der die Schwestern etwas Abstand voneinander brauchen. "Wir machen eine Pause, was alle Familien nachvollziehen können. Sie macht ihr Ding, und ich mache meins", stellte die Musikerin klar. Über ihre familiären Beziehungen spricht sie derzeit auch im Zusammenhang mit ihrem neuen Album "The Hard Truth", das am 2. Oktober veröffentlicht wurde. Auf der Platte setzt sich Wynonna mit schmerzhaften Erlebnissen, lange verschwiegenen Familiengeheimnissen und ihrer Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter Naomi Judd (†76) auseinander. Dabei zeigt sie sich so verletzlich und persönlich wie wohl selten zuvor.

Was genau zu der Funkstille zwischen den Schwestern geführt hat, verriet Wynonna nicht. Sie erklärte lediglich, dass sie und Ashley derzeit nicht miteinander "verbunden" seien und sich beide auf ihr eigenes Leben konzentrierten. Auf ihrem neuen Album gewährt die Sängerin dafür umso tiefere Einblicke in ihr Innenleben. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so ehrlich und verletzlich gewesen bin. Jeder kann es hören. Deshalb denke ich an manchen Tagen: 'Oh mein Gott, was habe ich getan?' Und an anderen Tagen denke ich: 'Irgendwann im Leben ist man bereit, sein Zeugnis abzulegen'", schilderte sie gegenüber People. Entstanden sind die Songs gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Cactus Moser. Dieser ermutigte Wynonna dazu, sich emotional zu öffnen. "Ich wusste, dass es befreiend sein würde", erklärte Cactus über die Arbeit an der Platte.

Bekannt wurde Wynonna einst gemeinsam mit ihrer Mutter als Teil des erfolgreichen Mutter-Tochter-Duos The Judds. Hinter ihrer engen musikalischen Verbindung steckte nach Aussage der Sängerin allerdings eine Beziehung, die gleichermaßen von Liebe und Konflikten geprägt war. "Da war ungeheuer viel Liebe; viel Drama, aber auch viel Liebe. Es war definitiv ein Paradox", erinnerte sie sich gegenüber People. Naomi litt jahrelang unter schweren Depressionen und starb im April 2022 im Alter von 76 Jahren durch Suizid. Dass die Erkrankung ihrer Mutter lange geheim gehalten wurde, habe Wynonna stark belastet. Ihre eigene Geschichte hätte sie nach eigener Aussage dennoch auch erzählt, wenn Naomi noch gelebt hätte. "Es ist meine Geschichte, und es sind meine Gefühle", stellte sie klar. Gleichzeitig ist sich Wynonna bewusst, dass diese Offenheit für ihre Mutter vermutlich "sehr schmerzhaft" gewesen wäre.

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ActionPress / SIPA PRESS Ashley und Wynonna Judd 2004

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Getty Images Wynonna Judd im November 2022

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Getty Images Ashley, Naomi und Wynonna Judd im Oktober 2003