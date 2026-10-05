Nach No-Angels-Ruhm: Jessica Wahls "war im absoluten Ruin"

Jessica Wahls (49) hat als Mitglied der No Angels riesige Erfolge gefeiert – finanziell abgesichert war sie damit aber offenbar nicht. In der Talkshow "3nach9" sprach die Sängerin jetzt gegenüber Moderatorin Judith Rakers (50) erstaunlich offen über ihre Vergangenheit. Nach dem Ende der ersten, äußerst erfolgreichen Phase mit der Girlgroup rutschte sie in massive Geldprobleme. "Ich habe auch meine ganz schweren Zeiten gehabt, ich war im absoluten Ruin, in der Insolvenz", erklärte Jessica in der Sendung. Heute ist ihr Leben deutlich strukturierter: Sie arbeitet in der Musikredaktion von MDR Jump und genießt die finanzielle Sicherheit eines regelmäßigen Gehalts. Außerdem ist sie als Yogalehrerin tätig, wie t-online berichtet. Die Musik bleibt dennoch ein fester Bestandteil ihres Lebens: Seit dem Comeback der No Angels im Jahr 2021 steht sie wieder gemeinsam mit der Band auf der Bühne.

Auf die Frage von Judith, ob sie nach den großen Erfolgen mit der Band nicht ausgesorgt habe, reagierte Jessica mit einer klaren Ansage. "Nein, man hat nicht ausgesorgt. Ich sag' immer, ich war mal für 0,23 Sekunden Millionärin, aber noch in D-Mark", sagte sie in der Talkshow. Ihre Musikkarriere sei äußerst schnelllebig gewesen. Als die Bandkolleginnen 2003 zunächst getrennte Wege gingen, brach auch ihr Einkommen deutlich ein. Hinzu kamen private Veränderungen: "Da kam dann sehr schnell die Trennung. Ich bin dann raus, habe ein Kind bekommen, dann hat sich auch wieder das ganze Leben geändert. Dann hat sich auch das ganze Einkommen geändert", schilderte sie. Jessica ist überzeugt, dass sie finanziell heute anders dastehen würde, wenn ihre Karriere über 25 Jahre hinweg kontinuierlich verlaufen wäre, so t-online. Umso mehr schätzt sie ihre Arbeit beim Radio, die ihr ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität gibt. "Für mich war das so entspannend, einen 9-to-5-Job zu haben, bei dem regelmäßig Geld reinkommt und nicht alle sechs bis acht Monate, und man muss gucken, wo man steht."

Bekannt wurde Jessica im Jahr 2000 durch die Castingshow "Popstars". Gemeinsam mit Nadja Benaissa (44), Lucy Diakovska (50), Sandy Mölling (45) und Vanessa Petruo (46) bildete sie die No Angels. Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" und "When the Angels Sing" wurden die fünf Sängerinnen zu Stars der deutschen Popszene. Trotz des Erfolgs blieb Jessica eine spätere Insolvenz nicht erspart. Nach der ersten Trennung der No Angels veränderte die Geburt ihres Kindes ihr Leben grundlegend. Zugleich musste sie sich finanziell neu orientieren und mit deutlich veränderten Einnahmen zurechtkommen. 2021 kam die Band schließlich erneut zusammen: Jessica, Nadja, Lucy und Sandy bilden seitdem das Comebackquartett, während Vanessa nicht mehr dabei ist.

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Getty Images Jessica Wahls im Juli 2009

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Michael Kremer / Future Image Jessica Wahls, Sängerin

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ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels