Baby und heimliche Hochzeit? John Boyega erwartet Nachwuchs

John Boyega (34) hat überraschend gleich mehrere private Geheimnisse gelüftet. Der durch die Star Wars-Fortsetzungstrilogie bekannt gewordene Schauspieler ist bereits seit fast zwei Jahren verheiratet – ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Bekannt wurde das erst durch ein am 4. Oktober veröffentlichtes Interview mit The Guardian. Als John darin auf den Ring an seiner linken Hand angesprochen wurde, bestätigte er seine Ehe. Details über seine Frau wollte der Brite allerdings nicht preisgeben. Dafür folgte direkt die nächste Neuigkeit: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Außerdem verriet John, dass bereits ein kleiner Stiefsohn zu seiner Familie gehört. Auch diesen Teil seines Privatlebens hatte der Schauspieler bislang erfolgreich aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

John und seine Partnerin gaben sich im kleinen Kreis das Jawort. "Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren verheiratet", bestätigte der 34-Jährige gegenüber The Guardian. Eine große traditionelle nigerianische Hochzeitsfeier gab es bislang zwar nicht, diese könnte das Paar aber noch nachholen. "Ich würde sehr gerne eine Hochzeitsfeier veranstalten. Wir beide mögen die Idee, etwas zu feiern, das bereits gefestigt ist, anstatt den Beginn zu feiern. Und dann werden wir Nigeria lahmlegen müssen!", scherzte John. Auch seine Vorfreude auf den Nachwuchs teilte er offen: "Mein Baby ist unterwegs. Bei uns wächst gerade ein Baby heran." Sein neues Familienleben mit Ehefrau, Stiefsohn und bald einem weiteren Kind scheint den Darsteller vollkommen zu erfüllen. "Also, wisst ihr, mein Leben ist in familiärer Hinsicht vollkommen, vollkommen erfüllt. Das Timing war so schön", schwärmte er.

Für seine bevorstehende Rolle als Vater hat John bereits klare Vorstellungen. "Dass wir Eltern sind, ist lustig! Ich möchte einfach sicherstellen, dass ich präsent und beständig bin und voller Liebe", erklärte er im Interview. Um seiner Familie genügend Raum zu geben, habe er seine Karriere zuletzt nach besonders arbeitsintensiven Phasen bewusst etwas zurückgestellt. "Es gab bestimmte Momente, in denen ich wusste, dass jetzt Zeit für die Familie ist. Wisst ihr, es gibt Dinge zu tun", schilderte der Schauspieler. Eigentlicher Anlass des Gesprächs war eine neue Dokumentation von BBC Two über den Tod seines Kindheitsfreundes Damilola Taylor. Dieser wurde im November 2000 im Alter von zehn Jahren erstochen. John war damals acht Jahre alt und gehörte zu den letzten Menschen, die Damilola lebend gesehen hatten. Diese prägende Erfahrung beeinflusst auch, wie der Schauspieler seine eigene Vaterrolle gestalten möchte.

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Getty Images John Boyega bei der Premiere von Apple TV+ "Number One on the Call Sheet" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images John Boyega im August 2019 in Anaheim, Kalifornien

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Getty Images John Boyega präsentiert den Chopard Emerging Saudi Talent Award bei den Yusr Awards in Dschidda