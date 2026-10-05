Beauty-OP statt Sport? Emmy Russ rechtfertigt ihren Eingriff

Nach ihrer jüngsten Beauty-OP sieht sich Emmy Russ (27) mit kritischen Fragen aus ihrer Community konfrontiert. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Reality-Bekanntheit ausführlich über den Eingriff – und nahm dabei auch zu einem Vorwurf Stellung, der sich auf ihren Körper und ihre Entscheidung für die Operation bezog. Ein Follower wollte wissen, warum sie nicht einfach gezielt Sport getrieben habe, um das aus seiner Sicht ohnehin geringe Fett in Muskeln umzuwandeln und ihren Körper auf diese Weise zu straffen. Emmy ließ die Kritik nicht unbeantwortet und stellte klar: Vor dem Eingriff habe sie bereits zahlreiche Möglichkeiten ausprobiert, um Gewicht zu verlieren und die von ihr gewünschte Figur zu erreichen. Erst die Operation habe ihr nach eigener Aussage schließlich zu dem Ergebnis verholfen, das sie sich lange gewünscht hatte.

Gegenüber ihrer Community betonte die Influencerin, dass Außenstehende nur einen kleinen Einblick in ihr Privatleben bekämen. "Ich zeige zehn Prozent aus meinem Privatleben... Wenn ihr bloß wüsstet, was ich alles schon versucht habe, um abzunehmen... Sehr kritische Methoden und auch Fitnessstudio haben dazugehört. Es hat alles nichts gebracht! Bin so happy, dass es mit der OP [...] nun geklappt hat, zu meiner Wunschfigur zu kommen!", schrieb sie. Damit verteidigte Emmy ihre Entscheidung für den Eingriff und machte deutlich, dass Sport für sie durchaus eine Option gewesen sei. Welche Methoden sie in der Vergangenheit konkret ausprobiert hat, ließ die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin allerdings offen. Weitere Details zu den von ihr als "sehr kritisch" bezeichneten Abnehmversuchen verriet sie in der Fragerunde nicht.

Kurz zuvor hatte Emmy ihre Fans mit einem Selfie aus einem Krankenhausbett aufhorchen lassen. Wenig später klärte sie auf Instagram den Grund für ihren Aufenthalt auf: Die 27-Jährige hatte sich erneut einer Schönheitsoperation unterzogen. Im Mittelpunkt des Eingriffs standen ihre Oberarme, an denen eine Hautstraffung mit einer kleineren Fettabsaugung durchgeführt wurde. Zusätzlich ließ sie ihre Innenoberschenkel, den Bauch und den Rücken behandeln. Rund um die OP betonte Emmy, dass sie sich ganz bewusst und aus eigener Überzeugung für den Eingriff entschieden habe. Für sie stehe dabei ihr persönliches Wohlbefinden im Vordergrund. Das endgültige Ergebnis möchte sie ihrer Community erst zeigen, wenn ihr Körper vollständig verheilt ist. Bis dahin hält sie ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden.

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Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.

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IMAGO / STAR-MEDIA Emmy Russ, Oktober 2025