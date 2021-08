Die No Angels sind nach all den Jahren immer noch ein eingespieltes Team! Nadja Benaissa (39), Lucy Diakovska (45), Sandy Mölling (40), Vanessa Petruo (41) und Jessica Wahls (44) gründeten 2000 die Popstars-Band No Angels und lösten damit einen regelrechten Hype aus. Zum 20. Jubiläum, viele Jahre nach der Trennung, starteten alle Girls bis auf Vanessa ein Comeback. Für die Mädels war es aber wohl, als wären sie nie getrennt gewesen, erzählt Jessica Promiflash!

Im Interview mit Promiflash verrät Jessica, dass es überhaupt nicht schwierig gewesen sei, sich nach all den Jahren musikalisch wieder zusammenzufinden. "Das zeigt unsere tiefe Verbundenheit und unser Verständnis füreinander. Unsere Persönlichkeiten und unsere Stimmen harmonieren nach wie vor miteinander", freut sich die Beauty. Zwischen den vier Mädels hat sich wohl kaum etwas verändert: "Wir sind Familie."

So ähnlich sieht das auch Lucy im Promiflash-Interview. Darum freut der Rotschopf sich riesig auf die kommenden Auftritte, die der Band schon bald bevorstehen: "Es war immer das großartigste Gefühl, gemeinsam auf der Bühne zu stehen."

Anzeige

Getty Images Jessica Wahls, Sängerin

Anzeige

Getty Images Die No Angels bei "Let's Dance" im Mai 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Sängerin

Anzeige

Überrascht es euch, dass die No Angels immer noch so ein eingespieltes Team sind? Schon ein wenig. Nach all den Jahren... Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de