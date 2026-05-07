Gesundheitliche Probleme: No Angels müssen Konzerte absagen

Schlechte Nachrichten für alle No Angels-Fans: Die Girlgroup muss mehrere Konzerte im Mai absagen. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme bei Bandmitglied Sandy Mölling (45). Bandkollegin Jessica Wahls (49) wandte sich jetzt mit einem emotionalen Video auf Instagram an die Öffentlichkeit und erklärte, dass die Absagen einer ärztlichen Entscheidung folgen. "Schweren Herzens müssen wir unsere Konzerte im Mai aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wir folgen damit einer ärztlichen Entscheidung", sagte sie in dem Clip. Sandy gehe es derzeit nicht gut, ihr sei eine Ruhepause verordnet worden. Weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand nannte Jessica nicht.

Von den Absagen betroffen sind drei Auftritte: das Konzert am 9. Mai im Erlebnisbergwerk in Merkers, die Teilnahme am Back For Good Festival am 22. Mai in Landsweiler sowie das KulturPur Festival am 24. Mai in Hilchenbach. Die Band erklärte, dass ihr die Absagen alles andere als leichtfallen, und richtete sich in der Instagram-Beschreibung des Videos direkt an die Fans: "Aber Gesundheit geht vor." Wann die Auftritte nachgeholt werden, ist bislang noch nicht bekannt. Jessica betonte in dem Video außerdem, dass die Band ihre Kollegin vollständig unterstütze: "Wir unterstützen das natürlich zu 100 Prozent und hoffen, dass es unserer Maus schnell besser geht."

Die No Angels gehören zu den bekanntesten deutschen Girlgroups überhaupt. Gegründet wurde die Band im Jahr 2000 durch die Castingshow Popstars – mit dabei waren Nadja Benaissa (44), Lucy Diakovska (50), Sandy, Jessica und Vanessa Petruo (46). Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" und mehreren Nummer-eins-Alben feierten sie große Erfolge, bevor sie sich 2003 zunächst trennten. Nach einem Comeback 2007 und einer erneuten Trennung 2010 kamen die vier Musikerinnen – ohne Vanessa – zum 20. Jubiläum der Band 2021 wieder zusammen und veröffentlichten das Album "20", mit dem sie erstmals seit vielen Jahren wieder die Spitze der deutschen Charts erreichten. Seitdem stehen sie wieder regelmäßig gemeinsam auf der Bühne.

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Getty Images No Angels, 2021 bei "Let's Dance"

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Getty Images Sandy Mölling, Sängerin

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Getty Images Jessica Wahls, Sängerin