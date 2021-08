Jessica Wahls (44) hat Anfang der 2000er-Jahre mit der Band No Angels regelmäßig die Charts gestürmt – und seit Kurzem sind die Girls zurück! Mit einer Neuauflage ihres Hits "Daylight in Your Eyes" feierten Jessica, Lucy Diakovska (45), Sandy Mölling (40) und Nadja Benaissa (39) nämlich vor einigen Wochen ihr großes Comeback. Einer von Jessicas größten Fans dürfte garantiert ihre Tochter Cheyenne sein. Will die Siebzehnjährige womöglich einmal in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten? Promiflash hat bei der 44-Jährigen nachgefragt...

Im Promiflash-Interview stellte Jessica deutlich klar, dass Cheyenne eine Karriere im Rampenlicht überhaupt nicht in Betracht zieht. "Abgesehen davon, dass sich meine Tochter nicht für das Showbiz interessiert, würde ich ihr niemals vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hat", betonte die "Goodbye to Yesterday"-Interpretin und verdeutlichte: "Sie ist erwachsen, hat ihre eigenen Gedanken und trifft ihre Entscheidungen selbst."

Allerdings unterhält sich das Mutter-Tochter-Gespann durchaus über solche Möglichkeiten und Entschlüsse – und Jessica steht ihrer Cheyenne bei solchen Überlegungen auch stets zur Seite. "Natürlich reden wir über Dinge und ich gebe ihr Feedback und so was wie Tipps an die Hand", hob die Musikerin hervor.

Instagram / noangelsofficial Die No Angels, 2021

Wenzel, Georg/ ActionPress Cheyenne und Jessica Wahls bei der Premiere von Magic Mike Live

Getty Images Jessica Wahls, Sängerin

