Vor seinem Tod: Ken Urker machte beunruhigende Aussagen

Nur wenige Stunden vor seinem Tod soll Ken Urker (†34) Angehörigen seiner Ex-Partnerin von seinem schlechten Zustand erzählt haben. Am Abend des 30. September 2026 begegnete er laut The Blast bei einem Kirchenbesuch in Louisiana Dylan Blanchard, dem Halbbruder von Gypsy Rose Blanchard (35), und dessen Frau Anita. Laut einem Polizeibericht berichteten die beiden den Ermittlern später, Ken habe sich ihnen gegenüber als depressiv und aufgewühlt beschrieben. Seine Äußerungen hätten ihnen Sorgen bereitet. Gegen 23 Uhr soll der 33-Jährige während einer Autofahrt außerdem einen Livestream auf TikTok gestartet haben, in dem er jedoch kein Wort sagte und lediglich die Kamera laufen ließ. Als Ken am nächsten Tag – seinem 34. Geburtstag – nicht bei der Arbeit auftauchte, fuhren Dylan, Anita und sein Chef Justin Daigle gegen 18 Uhr zu seinem Haus. Dort fanden sie ihn regungslos in seinem Bett.

Dylan konnte dem Bericht zufolge durch ein unverschlossenes Schlafzimmerfenster in den Raum schauen. Nachdem Ken nicht auf Zurufe reagierte, stiegen er und Justin durch das Fenster hinein. Justin erklärte gegenüber der Polizei, Ken habe sich kalt angefühlt und nicht mehr geatmet. Die später eintreffenden Beamten hielten fest, dass er offenbar bereits seit längerer Zeit auf dem Rücken im Bett gelegen hatte. Im Badezimmer entdeckten die Ermittler mehrere Spritzen sowie einen Löffel neben einer braunen, pulverartigen Substanz. Eine weitere Spritze und zwei Schnapsgläser wurden neben dem Bett gefunden. An Kens linkem Arm habe zudem ein Papiertuch mit mutmaßlichen Blutflecken geklebt. Das Lafourche Parish Sheriff's Office führte den Vorfall in seinem Bericht als Überdosis. Die offizielle Todesursache steht bislang allerdings noch nicht fest.

Eine Autopsie wurde mittlerweile durchgeführt. Dabei fanden sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, die genaue Todesursache ließ sich zunächst jedoch nicht bestimmen. Weitere Klarheit sollen nun die toxikologischen Untersuchungen bringen. Auch Gypsy Rose, Kens frühere Verlobte und Mutter seiner Tochter Aurora, hatte seinen Zustand in der Zeit vor seinem Tod als besorgniserregend wahrgenommen. "Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder nicht. Er war in letzter Zeit in keinem guten Geisteszustand", erklärte sie gegenüber People. Die beiden hatten sich während Gypsys Haft über Briefe kennengelernt und sich 2018 verlobt. Nach einer mehrjährigen Trennung kamen sie im April 2024 erneut zusammen, im Dezember desselben Jahres wurde ihre Tochter Aurora Raina geboren. Zuletzt sollen Ken und Gypsy wieder getrennt gewesen sein. Wie erschüttert sie die Nachricht von seinem Tod traf, machte sie ebenfalls gegenüber dem Magazin deutlich: "Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht denken. Ich habe geschrien, bis mein Hals brannte."

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

Anzeige Anzeige