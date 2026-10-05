So lernte Diana Amft ihren Ehemann Arne Regul kennen

Dass sich an einem Filmset Liebesgeschichten anbahnen, ist in der Branche keine Seltenheit – bei Diana Amft (50) war es jedoch kein Schauspielkollege, der ihr Herz eroberte. Die Schauspielerin lernte ihren heutigen Ehemann Arne Regul während der Dreharbeiten zur Serie "Doctor's Diary" kennen. Aus der beruflichen Begegnung am Arbeitsplatz entwickelte sich nach und nach eine Liebesbeziehung. Allerdings stand Arne dabei nie selbst vor der Kamera: Er war als Aufnahmeleiter hinter den Kulissen für die Produktion im Einsatz. Während Diana in der Erfolgsserie als Ärztin Gretchen Haase bekannt wurde, sorgte er abseits des Bildes für reibungslose Abläufe. Über ihre Arbeit spricht die Schauspielerin auch heute noch bereitwillig, über ihr Eheleben hingegen kaum. Damit gehört sie zu den Stars, die trotz großer Bekanntheit konsequent einen Teil ihres Lebens für sich behalten – und ihre Beziehung bewusst aus der medialen Öffentlichkeit heraushalten.

Dass es sich mit Arne nicht nur um eine kurze Set-Romanze handelte, zeigte sich damals schon schnell: 2011 gaben sich die Schauspielerin und der Filmschaffende das Jawort. Ihre große Liebe fand Diana also ausgerechnet bei der Arbeit an einer ihrer bekanntesten Serienrollen. Nach der Hochzeit ließen sich die beiden in den folgenden Jahren noch das eine oder andere Mal gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen blicken. Mit der Zeit zog sich das Paar jedoch weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Einblicke in ihre Ehe und ihr gemeinsames Privatleben gewährt der ARD-Star nur äußerst selten. Diana zieht dabei eine klare Grenze zwischen Beruf und Privatsphäre: Auf roten Teppichen ist sie zwar regelmäßig zu sehen, ausführliche Homestorys oder detaillierte Einblicke in ihren Alltag an der Seite ihres Mannes sucht man bei ihr aber vergeblich.

Was Diana in ihrer Freizeit gerne treibt, verriet sie hingegen ganz offen. Unkompliziert mag sie es nach eigener Aussage am liebsten: Treffen mit Freunden, lange Gespräche und gemütliche Spieleabende stehen bei ihr hoch im Kurs. In der Natur hält sie sich besonders gerne auf. "Ich liebe die Natur schon sehr - aber auch das Meer und die Berge", erklärte sie gegenüber der Berliner Morgenpost. Bei ausgedehnten Spaziergängen durch den Wald kann die Schauspielerin abschalten. Doch nicht nur das – denn neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist Diana auch als Autorin tätig: Sie schreibt die Kinderbuchreihe "Die kleine Spinne Widerlich", die sich an eine junge Leserschaft richtet. So sammelt sie draußen im Grünen die besten Ideen für ihre Geschichten.

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Imago Diana Amft mit Ehemann Arne Regul bei der Premiere von "Schlechter Rat" im Theater am Kurfürstendamm, Berlin

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RTL / Reiner Bajo Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) und Gretchen Haase (Diana Amft) in "Doctor's Diary"

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Imago Diana Amft mit Ehemann Arne Regul bei der Premiere-Party zu "Im weißen Rössl – Wehe, du singst!" in der Österreichischen Botschaft Berlin

Getty Images Diana Amft, Schauspielerin