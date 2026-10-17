Maurice Dziwak lehnt Schutz ab: Die Zuschauer sind gerührt

Bei Promi Big Brother bekommt Maurice Dziwak (28) ein Angebot, das viele Kandidaten ohne zu zögern angenommen hätten: Er kann vor der anstehenden Nominierung geschützt werden und damit seinen Platz im Halbfinale sichern. Doch der Realitystar entscheidet sich dagegen. Er lässt den Vorteil gegenüber seinen Mitbewohnern sausen – und nimmt damit in Kauf, selbst auf der Abschussliste zu landen. Statt sich über eine Abkürzung in die nächste Runde zu retten, will Maurice lieber durch die Stimmen des Publikums weiterkommen. Eine Haltung, die bei den Zuschauern ins Schwarze trifft: Auf X überschlagen sich die Reaktionen. Viele Fans zeigen sich gerührt von der Fairness, die der Reality-TV-Star im Container an den Tag legt.

Seine Entscheidung begründet Maurice mit dem gemeinsamen Weg, den die Kandidaten bislang hinter sich gebracht haben. "Wir haben alle unsere Probleme gehabt. Ich möchte gewinnen, nicht mit so einer Aktion, sondern wenn die Zuschauer das möchten", erklärt er in der Show. Er macht er keinen Hehl daraus, wie verlockend die sichere Halbfinalteilnahme für ihn gewesen wäre: "Ich wünschte, ich könnte es annehmen, aber ich kann nicht." Am Ende schlägt der Influencer das Angebot von Big Brother endgültig aus und geht damit ohne jeden Nominierungsschutz in den Abend. Auf X feiern die Fans diesen Schritt. "Maurice ist korrekt wie immer", "Ehrenmann, Moritz!", "Der Löwe hat Eier", "Oh Maurice!" und "Ich hab Pipi in den Augen", lauten nur einige der Kommentare im Netz.

Kurz vor seinem Fairness-Move musste Maurice allerdings schon einmal zurückstecken. Bei dem Spiel in der Arena durfte er erneut nicht mitmachen. Der Grund: Seine verletzte Hand. Nur wenige Tage zuvor musste Maurice das Haus kurzzeitig verlassen, weil sein gebrochener Finger im Krankenhaus operiert werden musste. Lange war er nicht weg. Schon wenige Stunden nach dem Eingriff stand Maurice wieder im Container und gab Entwarnung: "Ich spüre gar nichts, habe zwei Schrauben drin." Damit war das Thema aber nicht erledigt. Für den nächsten Tag war eine Nachkontrolle angesetzt, die Fäden sollen nach 14 Tagen gezogen werden.

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother"

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