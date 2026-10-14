Er fehlte im PBB-Haus: Maurice Dziwak wurde gestern operiert

Am Morgen des 13. Oktober suchten die Fans von Promi Big Brother vergeblich nach Maurice Dziwak (28): Der Realitystar tauchte im Joyn-Livestream plötzlich nicht mehr auf. Der Grund für sein Verschwinden war schnell geklärt – Maurice musste das Haus vorübergehend verlassen, um seinen gebrochenen Finger in einem Krankenhaus operieren zu lassen. Lange dauerte der Ausflug allerdings nicht: Bereits gegen Mittag und damit nur wenige Stunden nach dem Eingriff stand der 28-Jährige wieder bei seinen Mitstreitern im Container. Zu diesem Zeitpunkt wirkte die Betäubung offenbar noch, weshalb er nach eigener Aussage keine Schmerzen hatte. Seinen erleichterten Mitbewohnern gab der TV-Star direkt ein kurzes Update zu seinem Zustand. "Ich spüre gar nichts, habe zwei Schrauben drin", berichtete er nach seiner Rückkehr, wie im Livestream zu sehen war. Trotz des Eingriffs konnte Maurice seine Teilnahme an der Show somit zunächst fortsetzen. Seine verletzte Hand muss er in der kommenden Zeit allerdings besonders vorsichtig behandeln.

Mit dem Eingriff ist die Sache aber noch nicht ausgestanden. Am folgenden Tag soll Maurice das Haus erneut verlassen, um sich einer ärztlichen Nachkontrolle zu unterziehen. Die Fäden werden den Angaben zufolge nach 14 Tagen gezogen. Zudem lautet die ärztliche Empfehlung, den Finger sechs Wochen lang zu schonen. Nach seiner Zeit bei "Promi Big Brother" steht für den Realitystar außerdem Physiotherapie an. Im besten Fall können die beiden Schrauben dauerhaft in der Hand bleiben – ob ein weiterer Eingriff zur Entfernung nötig wird, ist bislang offen. Den Aufenthalt in der Klinik empfand Maurice vor allem deshalb als unangenehm, weil er dort allein war. Um ihn vor Informationen aus der Außenwelt abzuschirmen, wurde er mit Kopfhörern dorthin gebracht und durfte mit niemandem sprechen. Seine Partnerin Leandra hatte die Zuschauer auf Instagram über den Eingriff informiert und angekündigt: "Aber keine Sorge! Nach aktuellem Stand soll er anschließend wieder ins Haus zurückkehren. Und ihr kennt unseren Löwen: Lieber einen Finger riskieren, als einfach so aufzugeben. So schnell lässt sich unser Maurice nicht unterkriegen."

Zugezogen hatte sich der Realitystar die Verletzung wenige Tage zuvor bei einem Spiel in der Liveshow: Auf dem rutschigen Spielfeld stürzte er unglücklich und verletzte sich dabei an der Hand. Sanitäter versorgten ihn direkt vor Ort und brachten ihn anschließend zur Untersuchung in eine Klinik. Zunächst gab es noch Hoffnung auf eine Prellung oder Verstauchung – doch der Bruch bestätigte sich. Trotzdem kehrte Maurice damals mit einem eingegipsten Finger zu seinen Mitbewohnern zurück und setzte seine Teilnahme an dem TV-Format fort. Die notwendige Operation sollte offenbar zunächst erst nach Abschluss der Dreharbeiten vorgenommen werden. Letztlich entschieden die Verantwortlichen und Ärzte aber, den Eingriff noch während seiner Zeit im Haus durchführen zu lassen. Nun steht für Maurice neben dem weiteren Showalltag auch die medizinische Nachsorge im Mittelpunkt.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother"

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Joyn Maurice Dziwak nach seinem Krankenhausaufenthalt

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf