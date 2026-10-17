Nutzt Simone Lugner ihren Partner im Forsthaus nur aus?

Simone Lugner (44) setzt bei Forsthaus Rampensau offenbar auf einen ungewöhnlichen taktischen Plan: Teampartner Alexander Schneller soll mit seiner offenen Art ausgleichen, dass sie selbst nur langsam Anschluss findet. Während Simone sich auf der Kärntner Alm von den feiernden Kandidaten fernhält und sich lieber in die Küche zurückzieht, geht der Zirkusdirektor offensiv auf die Gruppe zu und sammelt Sympathiepunkte. Er kocht Kaffee, verteilt Komplimente und sorgt mit Jongliereinlagen für Unterhaltung. Genau diese Unterschiede waren für Simone offenbar ausschlaggebend, wie sie laut Krone erklärt: "Das war mein Ziel, warum ich ihn mitnehmen wollte, weil ich mir gedacht hab', er ist ein bisschen ganz anders als ich." Ihr Kalkül formulierte Simone ganz unverblümt: "Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus."

Bei den übrigen Bewohnern kommt Simone deutlich weniger gut weg als ihr Partner. Beverly rätselt, ob sie einfach introvertiert ist oder sich schlicht unwohl fühlt. Comedian Butti hat den Eindruck, sie sei genervt, und Phillip beschreibt sie als eigen. Rafael wird gegenüber der Krone noch deutlicher: "Wenn ich jetzt wen absägen könnte, dann wär's leider die Simone." Ganz anders sieht es bei Alexander aus. "Alex ist so lieb", schwärmt Butti, und Sophie ergänzt: "Den will ich eigentlich nicht missen." Trotzdem ist dem Zirkusdirektor nicht ganz wohl – er befürchtet, dass sein Beruf bei der Konkurrenz Misstrauen wecken könnte. Mitentscheidend wird außerdem das erste Gruppenspiel: Im Schlamm müssen rote Ringe gefunden und Quizfragen beantwortet werden. Das Siegerteam ist vor dem Rauswurf geschützt. Zu sehen ist die Folge am Freitag um 20:15 Uhr bei ATV und auf Joyn.

Dass Simone im Vergleich zu Alexander auf Distanz bleibt, zeichnete sich bereits beim Einzug in die Almhütte ab. Während in Realityformaten häufig Umarmungen und Begrüßungsküsschen ausgetauscht werden, reichte sie ihren neuen Mitbewohnern lediglich die Hand. Persönlich gemeint war ihre reservierte Art dabei nicht – sie braucht offenbar einfach länger, um mit fremden Menschen warm zu werden. In der fünften Staffel des Formats geht sie gemeinsam mit Alexander als eines von insgesamt elf Promipaaren an den Start. Zwischen kontaktfreudigen Influencern, Realitystars und Partygängern fällt ihr zurückhaltendes Auftreten besonders auf. Und es liefert zugleich eine Erklärung dafür, warum sie sich ausgerechnet mit dem deutlich extrovertierteren Zirkusdirektor zusammengetan hat. Ob seine Beliebtheit tatsächlich ausreicht, um beide vor einer frühen Abwahl zu bewahren, hängt allerdings auch vom Abschneiden in den Spielen und den Entscheidungen der anderen Bewohner ab.

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner zeigt das Ergebnis nach ihrem Vampir-Lifting

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Imago Simone Lugner, 2025

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Imago Richard Lugner und Simone Lugner beim Künstler-Heringsschmaus 2023 im Marchfelderhof Deutsch-Wagram