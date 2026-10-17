Fame Fighting 4: So geht der Titelkampf Aleks vs. Yasin aus

Der Titelkampf des Abends stand an: In der Essener Grugahalle trafen Aleks Petrovic (35) und Yasin Cilingir (35) bei Fame Fighting erneut im Superschwergewicht aufeinander. Bereits im vergangenen Jahr waren sich die beiden im Ring begegnet, doch damals endete das Duell abrupt, nachdem sich Yasin die Schulter ausgekugelt hatte und nicht weiterkämpfen konnte. Nun wollten beide beweisen, wer der Stärkere war. Für zusätzlichen Zündstoff hatte Yasin bereits vor dem Kampf gesorgt, als er Aleks' Sportwagen bemalte und seinen Rivalen damit ordentlich auf die Palme brachte. Doch wie ging das mit Spannung erwartete Rematch aus? Konnte Aleks seinen Titel verteidigen oder musste er ihn an Yasin abgeben? Am Ende entschied sich das Duell mit einem einstimmigen 3:0-Punktesieg – zugunsten von Titelverteidiger Aleks.

Yasin legte in der ersten Runde wild los, doch Aleks erwies sich zunächst als der technisch sauberere Boxer und landete die härteren Treffer. Der Auftakt kostete beide viel Kraft, was sich bereits in der zweiten Runde bemerkbar machte: Beide wirkten zunehmend erschöpft, konnten aber weiterhin gute Treffer setzen. Auch in den folgenden Runden schenkten sich die Kontrahenten nichts. Während Aleks vor allem zu Beginn überzeugte, drehte Yasin in der vierten Runde noch einmal auf und brachte seine linke Hand mehrfach ins Ziel. In der letzten Runde fehlte beiden zunehmend die Energie, um ihre weit ausgeholten Schläge präzise zu platzieren. Am Ende reichte es für Yasin jedoch nicht: Die Punktrichter entschieden einstimmig mit 3:0 für Aleks, der seinen Titel erfolgreich verteidigte.

Wie heftig Aleks und Yasin aneinandergeraten konnten, zeigte sich bereits bei der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war. Für einen Eklat sorgte ein Foto, das Yasin plötzlich auf seinem Handy präsentierte: Darauf war Aleks' Auto zu sehen, auf dessen Lack offenbar ein weißer Penis gesprüht worden war. Aleks hielt die Aufnahme zunächst für eine KI-Fälschung und ging davon aus, dass sein Wagen unbeschädigt auf dem Parkplatz stand. Während einer kurzen Werbeunterbrechung erhielt er jedoch eine schlechte Nachricht: Ein Sicherheitsmitarbeiter bestätigte ihm, dass die Schmiererei tatsächlich echt war. Daraufhin eskalierte die Situation völlig. Beide Kontrahenten sprangen von ihren Plätzen auf und wollten aufeinander losgehen. Erst das Eingreifen mehrerer Sicherheitskräfte und Realitystar Gigi Birofio (27) konnte eine handfeste Auseinandersetzung verhindern.

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Imago Aleks Petrovic und Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Aleks Petrovic bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting im Atlantic Hotel Essen, 11. Oktober 2026

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Imago Aleks Petrovic, Eugen Lopez und Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting am 11. Oktober 2026 im Atlantic Hotel Essen

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