Bodybuilderin Marianne von Gierke stirbt kurz nach Wettkampf

Die Bodybuildingszene trauert um eine ihrer bekanntesten Athletinnen: Marianne von Gierke ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Wie News.com berichtet, hatte die Athletin noch etwa zwei Wochen zuvor an einem Fitnesswettkampf teilgenommen. Dort war die Sportlerin in der Kategorie "Women's Physique" angetreten und hatte ihren durchtrainierten, definierten Körper vor Publikum und Jury präsentiert. Kurz darauf wurde nun ihr Tod bekannt. Was genau dazu geführt hat, ist bislang unklar. Eine offizielle Todesursache wurde bisher nicht mitgeteilt. Damit bleiben die näheren Umstände ihres plötzlichen Ablebens zunächst offen. Laut der argentinischen Zeitung Clarin hinterlässt Marianne ihren Lebensgefährten und ihren elfjährigen Sohn. Für ihre Angehörigen und Wegbegleiter bedeutet die Nachricht damit einen schweren Verlust. Auch in der internationalen Fitnessszene löste ihr Tod große Anteilnahme aus, denn Marianne hatte sich während ihrer Karriere im Frauen-Bodybuilding einen Namen gemacht.

In ihrer Laufbahn hatte sich die Bodybuilderin bis auf die ganz große Bühne vorgearbeitet: Marianne trat beim renommierten "Mr. Olympia" an und machte sich damit im Frauen-Bodybuilding einen Namen. Der Fitnesswettkampf Felipe Fierro Classic erinnerte auf Instagram an ihre sportlichen Erfolge und ihren Einfluss auf andere Athleten. "Wir werden sie für ihr Engagement, ihre Disziplin und dafür in Erinnerung behalten, dass sie ihr Talent bis auf die Bühne des Mr. Olympia gebracht hat, in ihrer Kategorie ein Vermächtnis hinterlassen hat und all jene inspiriert hat, die diese Leidenschaft mit ihr teilten", hieß es in dem emotionalen Beitrag. Ein Sprecher des Turniers richtete zudem Worte an die Hinterbliebenen und sprach den Angehörigen der Sportlerin sein aufrichtiges Beileid aus. Mit ihren Auftritten in der Kategorie "Women's Physique" hatte sie sich innerhalb des anspruchsvollen Wettkampfsports einen festen Platz erarbeitet und ihre körperliche Form regelmäßig vor einem großen Publikum präsentiert.

Abseits der Wettkampfbühne war Marianne Mutter eines elfjährigen Sohnes und lebte mit ihrem Lebensgefährten zusammen. Die Sportgemeinschaft hob hervor, dass ihre Bedeutung weit über die errungenen Titel und Platzierungen hinausgehe. "Ihr Einsatz, ihre Karriere und all das, was sie erreicht hat, werden in der Erinnerung unserer Sportgemeinschaft weiterleben", betonte der Veranstalter. Nach dessen Angaben inspirierte Marianne zahlreiche Menschen, die ihre Begeisterung für den Bodybuildingsport teilten. Vor allem ihre Teilnahme am Wettbewerb "Mr. Olympia" und ihre Auftritte in der Kategorie "Women's Physique" wurden dabei als prägende Stationen hervorgehoben. Nur rund zwei Wochen nach ihrem letzten Wettkampf nimmt die Sportgemeinschaft nun Abschied von der Athletin, während die Ursache ihres Todes weiterhin nicht öffentlich bekannt ist.

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Instagram / mari.gierke.ifbbpro Bodybuilderin Marianne von Gierke

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