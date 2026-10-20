Gigi Birofio verdient 10.000 Euro in zwei Tagen auf OnlyFans

Gigi Birofio (27) hat Anfang Oktober einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans eröffnet – und der Start lief offenbar deutlich besser als gedacht. Am Rande von Fame Fighting 4 sprach der Realitystar am vergangenen Samstagabend mit RTL.de über seine ersten Erfahrungen und nannte dabei konkrete Zahlen. "In zwei Tagen 10.000. Und nicht mal mit viel Zeigen", verriet er dem Portal. Während die Kasse im Netz also fleißig klingelte, gab es im Boxring einen Dämpfer: Im Hauptkampf des Abends trat er gegen seinen Reality-TV-Kollegen Laurenz Pesch (25) an. Das Duell endete für Gigi bereits in der dritten Runde mit einer Niederlage. Somit konnte er im Ring zwar keinen Sieg feiern, dafür berichtete er kurz nach dem Kampf von seinen hohen Einnahmen auf OnlyFans. Wie lange er dort aktiv bleiben möchte, steht allerdings noch nicht fest.

Auf die Idee mit der Erotikplattform kam er nach eigenen Angaben durch Gespräche mit Managern. Drei oder vier von ihnen hätten ihm immer wieder von den Summen erzählt, die sich auf der Plattform verdienen ließen. Schließlich wollte sich der TV-Star selbst ein Bild davon machen. "Lass mal gucken, was da so stimmt von den Summen", beschrieb er gegenüber RTL.de seine anfängliche Überlegung. Was zahlende Abonnenten auf seinem Profil erwartet, fasste er knapp zusammen: "Wenn du blechst, siehst du alles." Eine dauerhafte Verpflichtung sollte das neue Projekt zunächst jedoch nicht werden. "Nein, ich wollte nur mal diese Experience sammeln", stellte er klar. Für seinen Auftritt bei Fame Fighting hatte der Realitystar zuvor zehn Kilogramm abgenommen. Gegen den 25-jährigen Laurenz ging er nach einem Lebertreffer in der dritten Runde zu Boden und konnte den Kampf nicht fortsetzen.

Zwischen den beiden Kontrahenten gibt es eine Vorgeschichte, die weit über den Boxring hinausgeht. Bei Ex on the Beach hatte Laurenz vor laufenden Kameras erfahren, dass seine damalige Freundin Brenda Brinkmann (23) ihn während ihrer Beziehung mit Gigi betrogen hatte. Der Realitystar brach damals in Tränen aus. Aktuell ist Gigi nach eigener Aussage nicht vergeben. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete er gegenüber RTL.de lediglich: "Single." Während der Vorbereitung auf den Kampf hatte er auf Alkohol und Partys verzichtet. Nach der Niederlage sollte damit aber wieder Schluss sein: "Dieses gesunde Leben ist schon Kacke", erklärte er dem Portal. Weitere berufliche Vorhaben stehen für die verbleibenden Monate des Jahres offenbar ebenfalls nicht an. "Rente erst mal nach dem Kampf für dieses Jahr", fasste Gigi seine Pläne zusammen.

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Imago Gigi Birofio beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen, 17. Oktober 2026

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Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

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Imago Luigi Birofio und Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen