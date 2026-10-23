Twenty4tim reagiert dramatisch auf sein erstes graues Haar

Ein kleiner Schock mitten in der Nacht: Twenty4tim (26) hat am späten Abend des 21. Oktober auf Instagram eine Entdeckung gemacht, die er sofort mit seiner Community teilte. In einer extremen Nahaufnahme hält der Social-Media-Star eine einzelne helle Strähne an seiner Stirn zwischen den Fingern. Dazu schließt er die Augen und zieht den Mund demonstrativ nach unten – eine Reaktion, die kaum dramatischer hätte ausfallen können. Was ihn so mitgenommen hat, verrät er in seiner Instagram-Story mit wenigen eingeblendeten Worten: "Mein erstes graues Haar". Auf eine aufwendige Inszenierung verzichtet der Influencer völlig und hält die kleine Entdeckung stattdessen direkt vor die Kamera. So können seine Follower hautnah miterleben, wie Tim glaubt, bei sich selbst das erste Anzeichen des Älterwerdens entdeckt zu haben.

Passend zu seiner gespielten Verzweiflung legt Twenty4tim kurz darauf noch einen drauf und unterlegt die Instagram-Story mit einer wehmütigen Zeile aus dem Song "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel: "Hallo Dunkelheit, meine alte Freundin / ich bin gekommen, um wieder mit dir zu sprechen". In der Story davor zieht eine Hand seine dunklen Haare am Ohr zur Seite, während er seine Community fragt: "Seht ihr das?!". Zu sehen ist ein einzelnes graues Haar. Die lachenden Emojis daneben und sein übertriebener Gesichtsausdruck im darauffolgenden Clip machen deutlich, dass der Influencer den vermeintlichen Altersmoment mit Humor nimmt.

Hinter dem Namen Twenty4tim steckt Tim Maximilian Kampmann, der sich in den vergangenen Jahren vor allem als Social-Media-Star einen Namen gemacht hat. Darüber hinaus war er bereits im Realityfernsehen zu sehen und veröffentlichte auch eigene Musik. Besonders amüsant ist der Zeitpunkt seiner Entdeckung: Erst am 14. September feierte der Influencer seinen 26. Geburtstag. Nur wenige Wochen später folgt nun die Entdeckung: sein erstes graues Haar. Der aktuelle Schnappschuss fügt sich gut in die Inhalte ein, die er regelmäßig auf Instagram teilt. Dort gewährt er seiner Community authentische Einblicke in sein Leben – von spontanen Beautymomenten bis zu kleinen Missgeschicken im Alltag. Auch die graue Strähne wird so Teil seiner ungefilterten Momentaufnahmen.

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Imago Twenty4tim, Influencer

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Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

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Imago Twenty4tim, Influencer