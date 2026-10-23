35 Kilo weg: Twenty4tim testet koreanische Laserbehandlung

Das Thema Beauty hat im Leben von Twenty4tim (26) oberste Priorität. Der Influencer probiert immer wieder gerne neue Methoden, Produkte oder gar Behandlungen aus, um immer schön und straff auszusehen. Dabei nimmt er seine Community online stets mit und gibt ganz persönliche Einblicke. Diesmal meldet sich Tim aus einem hellen Kosmetikstudio zurück. In seiner Instagram-Story erklärt der Social-Media-Star, warum er sich für den Termin entschieden hat: Nach einem Gewichtsverlust von 35 Kilogramm habe sich seine Haut im Gesicht, am Kiefer und am Hals nicht vollständig zurückgebildet. Für mehr Straffheit testet er nun gemeinsam mit koreanischen Expertinnen eine Methode, die mit monopolarer Radiofrequenz arbeitet und ohne Spritzen sowie ohne Operation auskommen soll. "Ich hab ein bisschen Angst", gesteht Tim, bevor es losgeht. Als die Kosmetikerin das Handstück über seine Wangen und die Kieferpartie führt, bleibt er allerdings ruhig.

Tim erklärt, er spüre vor allem Wärme, und beziffert das Schmerzlevel gegenüber seinen Followern mit drei bis sechs von zehn. Die Expertinnen vor Ort gehen genau darauf ein, wie die Prozedur funktioniert. Die Radiofrequenz soll bis zu 0,5 Millimeter unter die Haut reichen und dort Hitze abgeben, während die Oberfläche kühl bleibt. Dieser thermische Reiz sorge zunächst für einen kleinen Straffungseffekt und rege langfristig die Bildung von neuem Kollagen an. Obwohl Tim nach der Behandlung direkt einen Unterschied zu vorher gesehen haben will, meint die Expertin, dass sich der volle Effekt erst über die nächsten drei Monate voll entfalten wird. Der Influencer reagiert in seiner Story trotzdem begeistert: "Cool. Geil. Ich bin sehr gespannt."

Die Behandlung hat diesmal einen genauen Grund: In den vergangenen Jahren hat der Influencer über 35 Kilo abgenommen. Wie er in seiner Story teilt, hat sich überschüssige Haut jedoch nicht wieder komplett zurückgebildet, weswegen er verschiedene Methoden zur Straffung in Betracht zieht. Wie offen der Sänger mit dem Thema umgeht, zeigt er auch in seiner Story: Er filmt seine Haut aus nächster Nähe und demonstriert selbst, wie unterschiedlich stark sie sich vor und nach der Anwendung ziehen lässt. Auch die weiteren Ergebnisse will Tim in Zukunft für seine Follower festhalten.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim

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Imago Twenty4tim, Influencer