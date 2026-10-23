Nach Mamas Tod: Marc-Robin Wenz erstmals wieder daheim

Für Marc-Robin Wenz war der Mittwochabend mit gemischten Gefühlen verbunden. Der Reality-TV-Star besuchte seinen Vater und verbrachte gemeinsam mit ihm einen gemütlichen Fernsehabend – doch der Aufenthalt in der vertrauten Umgebung war für ihn alles andere als gewöhnlich. Seit dem Tod seiner Mutter hatte Marc-Robin dort erstmals wieder längere Zeit verbracht. Wie sehr ihn dieser Moment beschäftigte, machte er in seiner Instagram-Story deutlich. Zu einem Schnappschuss aus dem Wohnzimmer schrieb er: "Bin bei meinem Dad daheim und schaue ein bisschen TV mit ihm. Das erste Mal, dass ich hier Zeit verbringe seit dem Tod meiner Mum. Ist irgendwie auch komisch..." Die Rückkehr an einen Ort, der eng mit den Erinnerungen an seine verstorbene Mutter verbunden ist, beschrieb der TV-Star als ungewohnt.

In seiner Instagram-Story zeigte Marc-Robin einen kurzen Ausschnitt des gemeinsamen Abends. Zu sehen war lediglich der Fernseher im Wohnzimmer, auf dem gerade eine blonde Künstlerin auf einer Bühne stand. Der Realitystar selbst und sein Vater blieben außerhalb des Bildes. Stattdessen ließ Marc-Robin seine persönlichen Worte für sich sprechen und machte deutlich, wie ungewohnt sich die Rückkehr in die vertraute Umgebung für ihn anfühlte. Weitere Details zu dem Abend teilte der TV-Star nicht. Seinen Followern gewährte Marc-Robin damit lediglich einen kleinen Einblick in einen für ihn emotionalen Moment.

Marc-Robins Mutter war wenige Monate zuvor an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Im August 2026 hatte der Realitystar den schweren Verlust erstmals öffentlich gemacht, nachdem ihn ein Follower während einer Fragerunde auf Instagram nach dem Befinden seiner Mutter gefragt hatte. Daraufhin erklärte Marc-Robin, dass sie den Kampf gegen die Krankheit verloren habe, ohne näher auf die Umstände ihres Todes einzugehen. Auch in den darauffolgenden Wochen sprach er nur selten über den Schicksalsschlag und hielt seine Trauer weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso persönlicher war der Einblick, den er seinen Followern nun bei seinem Vater gewährte.

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IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

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IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

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Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

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