Laura Maria Rypa darf Drohne nicht mit nach Mauritius nehmen

Laura Maria Rypa (30) hat für ihren bevorstehenden Urlaub große Pläne: Zunächst möchte die Influencerin einige Tage in Dubai verbringen, bevor es für sie weiter nach Mauritius geht. Um die Reise aus einer besonderen Perspektive festzuhalten, hatte sie sich sogar extra eine Drohne gekauft. Doch ausgerechnet die kann sie nun offenbar nicht mitnehmen. In ihrer Instagram-Story berichtete Laura am späten Abend von einem unerwarteten Hindernis. Für die Einfuhr einer Drohne nach Mauritius ist nämlich eine offizielle Genehmigung erforderlich, die sich nicht kurzfristig organisieren lässt. Wie die Influencerin erklärte, könne die Bearbeitung vor Ort bis zu drei Monate dauern. Besonders ärgerlich: Von diesen Vorschriften erfuhr sie erst kurz vor ihrer Abreise. Damit bleibt ihr wohl keine Zeit mehr, die notwendigen Formalitäten zu erledigen, und die eigens angeschaffte Drohne muss voraussichtlich zu Hause bleiben.

Besonders ärgerlich dürfte die Situation für Laura sein, weil sie die Drohne erst vor rund zwei Wochen gekauft hat. Das Gerät sollte ihr während des Urlaubs spektakuläre Luftaufnahmen ermöglichen, doch daraus wird nun offenbar nichts. Selbst wenn sich die Influencerin direkt nach dem Kauf über die Einreisebestimmungen informiert hätte, wäre die Zeit für eine Genehmigung wohl zu knapp gewesen. Ihren Frust über die unerwarteten Schwierigkeiten machte sie auch in ihrer Instagram-Story deutlich. Dort schrieb sie zu ihrer Schilderung: "Wie kann man so ein Pech haben?" Ob Laura die neu angeschaffte Drohne stattdessen an einem anderen Urlaubsort ausprobieren möchte, verriet sie bislang nicht.

Von ihrem Missgeschick erzählte Laura ihren Followern spät abends in einer Instagram-Story, die sie in einem abgedunkelten Raum aufnahm. Dabei wirkte die zweifache Mutter nachdenklich und enttäuscht. Doch nicht nur die Sache mit der Drohne hatte ihre Abendplanung durcheinandergebracht. Eigentlich wollte Laura noch einige Aufgaben erledigen, nachdem ihre beiden Kinder eingeschlafen waren. Stattdessen telefonierte sie ausgiebig mit ihrer besten Freundin und verlor dabei völlig die Zeit aus den Augen. Erst gegen 23 Uhr bemerkte die Influencerin, dass bereits rund zwei Stunden vergangen waren. Ihre übrigen Vorhaben verschob sie daraufhin kurzerhand auf einen anderen Tag. Lange dürfte sie sich über den ungeplanten Abend allerdings nicht ärgern können, schließlich steht schon bald ihre Reise nach Dubai und Mauritius an.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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Imago Laura Maria Rypa bei FAME FIGHTING in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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