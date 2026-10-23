"Shazam!"-TV-Legende Michael Gray stirbt mit 75 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Michael Gray (75), der in der Superheldenserie "Shazam!" den jungen Billy Batson verkörperte, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Wie seine Vertretung gegenüber People bestätigte, starb der Schauspieler bereits am 16. Oktober 2026 eines natürlichen Todes. Zwischen 1974 und 1976 stand Michael für insgesamt 28 Folgen des Kultformats vor der Kamera. Seine Figur musste nur den Ausruf "Shazam!" über die Lippen bringen, schon verwandelte er sich in den Superhelden Captain Marvel. Dieser wurde zunächst von Jackson Bostwick und später von John Davey gespielt. Rund fünf Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung verliert die Fangemeinde damit eines der prägendsten Gesichter der Serie.

An seine Zeit am Set erinnerte sich der Serienstar 2012 bei einem Comic-Con-Panel. "Ich kannte weder die Figur noch die Geschichte, als ich zunächst besetzt wurde, also musste ich mich schnell einarbeiten – dadurch war es lustig und anstrengend, herausfordernd und aufregend zugleich", erzählte er damals laut Daily Mail. Dabei hatten ihm einige Personen aus der Unterhaltungsbranche von dem Engagement abgeraten. Sie befürchteten, der Darsteller könnte auf diese eine Rolle festgelegt werden. Michael entschied sich dennoch für den Job. Später blickte er wehmütig zurück: "Es war wirklich eine aufregende Serie, an der ich mitwirken durfte, und meiner Meinung nach endete sie viel zu früh." 2023 kehrte er mit einem Cameo in den Kinofilm "Shazam! Fury of the Gods" zum Superheldenstoff zurück. Zur Besetzung gehörten dort unter anderem Zachary Levi, Asher Angel (24) und Rachel Zegler (25).

Geboren wurde Michael am 2. September 1951 in Chicago. Er wuchs in Miami Beach auf und zog für seine Schauspielkarriere später nach Südkalifornien. Nach dem Ende von "Shazam!" legte der Darsteller eine Auszeit von der Unterhaltungsbranche ein und probierte sich in ganz anderen Bereichen aus: Er arbeitete unter anderem in der Theaterbildung und in der Herrenmode. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Stacy Benon Gray führte er zudem ein Blumenunternehmen. Sein früherer Serienkollege John Davey fand in einem Statement warme Worte für den verstorbenen Star: "Mike war ein wunderbarer Mann – ich glaube nicht, dass er jemals aufgehört hat zu lächeln." Er sei "einfach ein liebevoller, liebenswerter Kerl mit einem großartigen Sinn für Humor" gewesen, zitiert Daily Mail. Zurück bleiben neben seiner Frau Stacy auch seine Stiefkinder Ryan Cooper und Laurel Cooper sowie sein Schwiegersohn Lee Barker.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Gray bei der Hollywood Collectors & Celebrities Show in North Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago John Davey als Shazam und Michael Gray als Billy Batson in "Shazam!"

Anzeige Anzeige

Imago Michael Gray als Billy Batson in der Serie "Shazam!" (1974-1977)

Anzeige