Jenny Elvers enthüllt: Sohn half ihr aus Millionenschulden

Jenny Elvers (54) hat ihren Schuldenberg offenbar im Griff – und verdankt das vor allem einem Menschen. Ihr Sohn Paul Elvers (25) stieg in das Papierchaos ein, sortierte Unterlagen und lieferte Finanztipps. Als Jenny zur Preisverleihung "Blauer Panther" in die Münchner BMW Welt kam, wirkte sie befreit und nannte Paul ihren Schutzengel und Lebensretter. Dabei hatte sie das Problem lange verschwiegen, wie sie bereits im Sommer der Bild erklärt hatte: "Ich habe nachts geheult – und immer versucht, alles von meinem Sohn wegzuhalten." Paul selbst wusste zunächst nichts von den Sorgen, bemerkte aber, wie sehr seine Mutter darunter litt. Nach dem Gespräch mit ihrem Sohn fuhr sie persönlich zum Finanzamt, um zu erklären, warum im Fernsehgeschäft mal viel, mal wenig Geld hereinkommt.

Doch wie konnte es so weit kommen? Jenny nennt mehrere Auslöser: Nach der Scheidung von Götz Elbertzhagen belastete sie ein ungünstiger Ehevertrag. Hinzu kamen ahnungslose Geldanlagen, zweifelhafte Immobilien und schlechte Berater. Dann setzte das Finanzamt eine Betriebsprüfung über die vergangenen zehn Geschäftsjahre an und verlangte Belege, die viele Jahre zurücklagen. Hart geht sie mit sich ins Gericht: Verträge habe sie unterschrieben, ohne genau hinzusehen – im Nachhinein "wirklich dämlich". Paul ging die Krise dagegen mit kühlem Kopf an. Jennys Dank gilt besonders seiner Reife und Entschlossenheit, auch wenn sie sich anfangs geschämt habe, ihn um Hilfe zu bitten. "Er ist geschäftstüchtiger als ich (…) Er kennt sich besser mit Zahlen aus als ich. Da hätte ich mir sehr viel früher etwas abgucken sollen", so Jenny bei Bunte.

Erste Hinweise auf ihre Geldnot gab Jenny schon im Sommer. In der Auftaktfolge der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" stellte sie klar: "Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke." Jenny hatte offen erklärt, vor allem des Geldes wegen teilzunehmen. Später wurde sie gegenüber Frenzy, Tatjana Gsell (55) und Annika Kärsten-Hoenig (41) konkreter: Zur Tilgung habe sie ihren gesamten Besitz veräußern müssen. "Wir reden hier von einer Summe in Millionenhöhe", sagte sie. Eine Privatinsolvenz, zu der viele ihr rieten, schloss sie von Anfang an aus: "Das kommt für mich nicht infrage." Stattdessen nahm sie zahlreiche TV-Jobs an, deren Honorare komplett an den Fiskus gingen. Dass sie diese schwierige Zeit nun gemeinsam mit Paul durchgestanden hat, hat das ohnehin enge Band zwischen der Schauspielerin und ihrem einzigen Kind offenbar noch weiter gefestigt.

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Imago Jenny Elvers und Sohn Paul Jolig beim Cathy Hummels Charity Christmas Event, Dezember 2025

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Imago Jenny Elvers bei der Musical-Premiere "Zurück in die Zukunft" in Hamburg

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Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul im Juni 2022 in Berlin