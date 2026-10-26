Körperspracheexperte: Prinz Harry & Meghan sind angespannt

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben sich kürzlich gemeinsam in Nottingham gezeigt. Dort standen gleich mehrere Termine auf dem Programm, die mit ihrer wohltätigen Arbeit zu tun hatten. Unter anderem besuchte das Paar ein gemeinschaftlich betriebenes Aufnahmestudio, begrüßte Fans und weitere wartende Menschen und wurde vor Ort herzlich empfangen. Der gemeinsame Auftritt gilt als erster Schritt zurück ins Rampenlicht. Doch Körpersprachenexpertin und Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Abbie Maroño will in den Videoaufnahmen eine gewisse Anspannung erkannt haben. Gegenüber Showbiz Cheat Sheet ordnete sie vor allem Harrys betont zugängliches und enthusiastisches Verhalten als auffällig bemüht ein. Für die Expertin entstand dadurch stellenweise der Eindruck, dass der Royal ganz bewusst Wärme, Selbstsicherheit und Lockerheit ausstrahlen wollte. Sein Auftreten habe deshalb nicht durchgehend vollkommen natürlich auf sie gewirkt. Nach außen präsentierten sich Harry und Meghan als Paar dennoch freundlich und zugewandt.

Meghan beschreibt die Expertin als ausgesprochen lebhafte Kommunikatorin mit markanter Mimik und Gestik. Harry hingegen verhalte sich in Gegenwart von Öffentlichkeit und Presse normalerweise deutlich zurückhaltender. Umso mehr stach ein Moment heraus, in dem Harry einer Person ans Kinn fasste. "Bei einer besonders unbeholfenen Interaktion streckte er sogar die Hand aus und berührte das Kinn einer Person – eine ungewöhnlich vertraute Geste für jemanden, der im Allgemeinen deutlich zurückhaltender ist", so die Verhaltenswissenschaftlerin gegenüber Showbiz Cheat Sheet. Zudem habe der zweifache Vater sehr aufmerksam auf seine Frau und die Umgebung geachtet, sich schützend in ihrer Nähe positioniert und die Umgebung offenbar genau im Blick gehabt. Statt sich zurückzuziehen, habe er aktiv versucht, die Atmosphäre zu steuern. Auch im gemeinsamen Bewegungsablauf will die Expertin kleine Unsicherheiten bemerkt haben: Harry ging häufig voraus, Meghan folgte ihm weniger flüssig als gewohnt und passte ihre Schritte teilweise an seine an. Vertraut und vereint wirkten die beiden dennoch – mit viel körperlicher Nähe, liebevollen Gesten und Händchenhalten. Dass Harry voranging, entspreche ohnehin der üblichen Dynamik des Paares.

Zeitgleich zu dem Auftritt in Nottingham waren auch Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) unterwegs. Das Paar reiste unangekündigt nach Cornwall und besichtigte dort Nansledan bei Newquay. Dabei handelt es sich um ein großes Wohnungsbauprojekt des Herzogtums Cornwall – William ist als Prinz von Wales auch Herzog von Cornwall. Während Harry und Meghan bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Fokus der Kameras standen, absolvierten der Prinz und die Prinzessin von Wales ihren Termin im Südwesten Englands ganz ohne vorherige öffentliche Ankündigung. Damit waren am selben Tag beide Brüder gemeinsam mit ihren Ehefrauen bei verschiedenen Terminen in England unterwegs.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute